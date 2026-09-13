Жінка, яка ледь не загинула, розповіла про зустріч із Богом та його попередження, яке змінило її життя

Жінка розповіла про зустріч із Богом / © www.freepik.com/free-photo

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Луанн ВанБаскір було 18 років, коли її збила вантажівка в американському штаті Мічиган. Після аварії, за її словами, вона раптом побачила власне тіло згори, а потім пережила досвід, який назвала зустріччю з Богом.

Про це йдеться у матеріалі unilad із посиланням на її інтерв’ю для YouTube-шоу God Encounters with Janie DuVall.

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Жінка стверджує, що після зіткнення все навколо почало здаватися дивним. Вона опинилася ніби поза власним тілом і побачила місце аварії зверху.

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Про це ВанБаскір, якій зараз 61 рік, розповіла лише нещодавно.

За її словами, після аварії вона побачила «моторошні» пальці, які стискали її руку та силоміць кудись тягнули. ВанБаскір стверджує, що зрозуміла: це було щось «зле», коли побачила місто, оповите жовтим туманом.

Вона розповіла, що не могла чинити опір силі, яка її утримувала. Однак раптом почувся грім, а потім — голос, якого вона, за її словами, ніколи раніше не чула. При цьому жінка стверджує, що розуміла його слова і сприйняла цей голос як голос Бога.

ВанБаскір розповіла, що раніше насміхалася з Божого слова, а під час пережитого досвіду нібито отримала попередження про наслідки своїх вчинків.

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За її словами, Бог поставив під сумнів її відданість і показав, куди вона потрапить, якщо не прийме його у своє життя.

«Моє слово говорить», — саме так, за твердженням жінки, прозвучала відповідь.

Після цього, за словами ВанБаскір, вона по-новому подивилася на своє минуле, зокрема на вживання алкоголю та марихуани. Вона стверджує, що усвідомила: «через власні рішення за своєю волею» може потрапити до пекла.

Жінка сказала, що відповіла, що знає Ісуса. Однак голос, за її словами, знову пролунав гучно й схоже на грім.

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«Навіть самі демони вірять в Ісуса. Як ти можеш казати, що робиш краще?» — саме ці слова, за її твердженням, вона почула.

ВанБаскір назвала цей момент «моментом істини», проти якого вона не могла заперечити. За її словами, їй показали всі її гріхи один за одним і дали можливість прийняти Бога, але потім, як вона стверджує, Бог відвернувся від неї.

Лише після того, як жінка нібито відчула сильний «духовний» біль усередині свого фізичного тіла, вона вирішила змінити своє життя.

Після пережитого жінка почала шукати віру

ВанБаскір розповіла, що до цього була людиною, яка думала: «Якщо Бог існує, чому він дозволяє такому траплятися зі мною?»

Однак пережитий досвід, за її словами, змінив її ставлення до віри.

Пізніше жінка почала сприймати деякі зустрічі як знаки. Зокрема, вона згадала чоловіка на ім’я Джон, який став християнином. ВанБаскір вважає, що він був Іоанном Хрестителем із Біблії.

Також вона розповіла про зустріч із монахинею, яку вважає Марією.

Після пережитого ВанБаскір втекла з дому та познайомилася з родичами по батьківській лінії. Її дядько-християнин та його дружина, за словами жінки, прихистили її.

Коли вона почула Євангеліє, то, як стверджує ВанБаскір, відчула, що відтоді її постійно щось «тягне» до Бога.

Історія ВанБаскір ґрунтується на її власних спогадах і твердженнях про пережитий досвід після аварії.

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