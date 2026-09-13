Рамзеса II нарешті зібрали: дві половини статуї возз’єднали через 94 роки

Копія статуї Рамзеса II, знайденої в Мемфісі, встановлена на вулиці Салаха Салема / © wikimedia.org

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Єгипетські та американські археологи нарешті возз’єднали дві частини гігантської статуї фараона Рамзеса II, які були розділені майже століття. Після реставрації монумент заввишки близько 7 метрів повернули на його первісне місце біля давнього храму в Ель-Ашмунейні.

Про це повідомляє Університет Колорадо в Боулдері.

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Рамзеса зібрали знову

Історія цієї статуї почалася ще 1930 року, коли німецький археолог Гюнтер Редер знайшов її нижню частину. Майже століття вона залишалася самотнім фрагментом величезного монумента, доки у січні 2024 року археологи не виявили верхню частину, що лежала обличчям донизу в землі.

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Тоді дослідники встановили, що фрагмент заввишки близько 3,8 метра належить тій самій статуї. На ньому Рамзес II зображений сидячи, у подвійній короні та головному уборі з царською коброю, а ієрогліфи на задній частині підтвердили його особу.

Тепер же археологи зробили наступний крок: після реставраційних робіт дві частини фізично з’єднали, і статуя знову стала цілим монументом.

Понад 40 тонн давньоєгипетської історії

Відновлена статуя має приблизно 6,7 метра заввишки та важить понад 40 тонн. Її встановили там, де вона стояла понад 3200 років тому, біля північного входу до храму в давньому Гермополісі-Магні.

За словами дослідників, це перша повністю збережена колосальна статуя з регіону Середнього Єгипту, яку вдалося дослідити сучасними археологічними методами.

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Цікаво, що археологам довелося не просто з’єднати два величезні шматки каменю. Під час дослідження з’ясувалося, що саму статую та її пару давні єгиптяни вже кілька разів перебудовували й реконструювали.

Загадок у давньому місті ще вистачає

Статуя стояла в Гермополісі-Магні — важливому релігійному центрі Стародавнього Єгипту, пов’язаному з богом мудрості Тотом. Значна частина давнього храмового комплексу зникла через багатовікове використання каменю для будівництва, тому археологи припускають, що під землею можуть залишатися інші важливі фрагменти.

Дослідження на цьому не завершуються. У 2026–2027 роках команда планує обстежувати територію навколо статуї, щоб знайти фундамент храмового пілона, який вона колись охороняла, та з’ясувати, що ще залишилося похованим під землею.

Тож історія Рамзеса II отримала щасливий фінал майже через століття після першої знахідки: дві половини, які археологи шукали десятиліттями, нарешті опинилися разом — там, де їх задумали встановити понад три тисячі років тому.

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Ще одна статуя Рамзеса

Пошуки пам’яток часів Рамзеса II тривають і в інших районах Єгипту. У квітні 2026 року археологи знайшли ще одну частину колосальної статуї фараона — цього разу в Тель-Фарауні в дельті Нілу: нижній фрагмент заввишки 2,1 метра важить до шести тонн.

Ця знахідка, ймовірно, також пов’язана з масштабним храмовим комплексом часів Нового царства. Дослідники вважають, що статую могли спочатку встановити в місті Пі-Рамзес, а згодом перевезти до Тель-Фарауна та повторно використати в храмі.

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