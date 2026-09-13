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Рамзеса II наконец собрали: две половины статуи воссоединили через 94 года
Спустя тысячи лет после падения и почти столетие после первой археологической находки огромная статуя Рамзеса II снова стала целой.
Египетские и американские археологи наконец-то воссоединили две части гигантской статуи фараона Рамзеса II, которые были разделены почти столетия. После реставрации монумент высотой около 7 метров был возвращен на его первоначальное место возле древнего храма в Эль-Ашмунейне.
Об этом сообщает Университет Колорадо в Боулдере.
Рамзеса собрали снова
История этой статуи началась еще в 1930 году, когда германский археолог Гюнтер Редер нашел ее нижнюю часть. Почти столетие она оставалась одиноким фрагментом огромного монумента, пока в январе 2024 года археологи не обнаружили верхнюю часть , лежавшую лицом книзу в земле.
Тогда исследователи установили, что фрагмент высотой около 3,8 метра принадлежит той же статуе. На нем Рамзес II изображен сидя в двойной короне и головном уборе с царской коброй, а иероглифы на задней части подтвердили его личность.
Теперь же археологи сделали следующий шаг: после реставрационных работ две части физически соединили, и статуя снова стала целым монументом.
Более 40 тонн древнеегипетской истории
Восстановленная статуя имеет примерно 6,7 метра высотой и весит более 40 тонн. Ее установили там, где она стояла более 3200 лет назад, у северного входа в храм в древнем Гермополисе-Магне.
По словам исследователей, это первая полностью сохранившаяся колоссальная статуя из региона Среднего Египта, которую удалось исследовать современными археологическими методами.
Интересно, что археологам пришлось не просто соединить два огромных куска камня. В ходе исследования выяснилось, что саму статую и ее пару древние египтяне уже несколько раз перестраивали и реконструировали.
Загадок в старом городе еще хватает
Статуя стояла в Гермополисе-Магне – важном религиозном центре Древнего Египта, связанном с богом мудрости Тотом. Значительная часть древнего храмового комплекса исчезла из-за многовекового использования камня для строительства, поэтому археологи предполагают, что под землей могут оставаться другие важные фрагменты.
Исследования на этом не завершаются. В 2026-2027 годах команда планирует обследовать территорию вокруг статуи, чтобы найти фундамент охраняемого ею храмового пилона и выяснить, что еще осталось погребенным под землей.
Поэтому история Рамзеса II получила счастливый финал спустя почти столетие после первой находки: две половины, которые археологи искали десятилетиями, наконец оказались вместе — там, где их задумали установить более трех тысяч лет назад.
Еще одна статуя Рамзеса
Поиски памятников времен Рамзеса II продолжаются и в других районах Египта. В апреле 2026 года археологи обнаружили еще одну часть колоссальной статуи фараона — на этот раз в Тель-Фарауне в дельте Нила: нижний фрагмент высотой 2,1 метра весит до шести тонн.
Эта находка, вероятно, тоже связана с масштабным храмовым комплексом времен Нового царства. Исследователи считают, что статую могли сначала установить в городе Пи-Рамзес, а затем перевезти в Тель-Фараун и повторно использовать в храме.