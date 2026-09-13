Едва не погибшая женщина рассказала о встрече с Богом и его предупреждении, которое изменило ее жизнь

Женщина рассказала о встрече с Богом / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Луанн ВанБаскир было 18 лет, когда его сбил грузовик в американском штате Мичиган. После аварии, по ее словам, она вдруг увидела собственное тело сверху, а затем пережила опыт, названный встречей с Богом.

Об этом говорится в материале unilad со ссылкой на ее интервью для YouTube-шоу God Encounters with Janie DuVall.

Реклама

Женщина утверждает, что после столкновения все вокруг стало казаться странным. Она оказалась вне собственного тела и увидела место аварии сверху.

Реклама

Об этом ВанБаскир, которой сейчас 61 год, рассказала только недавно.

По ее словам, после аварии она увидела «жуткие» пальцы, которые сжимали ее руку и насильно куда-то тащили. Ван Баскир утверждает, что поняла: это было что-то «злое», когда увидела город, окутанный желтым туманом.

Она рассказала, что не могла сопротивляться силе, которая ее удерживала. Однако вдруг послышался гром, а потом голос, которого она, по ее словам, никогда раньше не слышала. Женщина утверждает, что понимала его слова и восприняла этот голос как голос Бога.

Ван Баскир рассказала, что раньше насмехалась над Божьим словом, а во время пережитого опыта якобы получила предупреждение о последствиях своих поступков.

Реклама

По ее словам, Бог подверг сомнению ее преданность и показал, куда она попадет, если не примет его в свою жизнь.

«Мое слово говорит», — именно так, по утверждению женщины, прозвучал ответ.

После этого, по словам ВанБаскира, она по-новому посмотрела на свое прошлое, в частности на употребление алкоголя и марихуаны. Она утверждает, что осознала: «через собственные решения по своей воле» может попасть в ад.

Женщина сказала, что ответила, что знает Иисуса. Однако голос, по ее словам, снова раздался громко и похоже на гром.

Реклама

«Даже сами демоны верят в Иисуса. Как ты можешь говорить, что делаешь лучше? — именно эти слова, по ее утверждению, она услышала.

ВанБаскир назвала этот момент «моментом истины», против которого она не могла возразить. По ее словам, ей показали все ее грехи один за другим и дали возможность принять Бога, но потом, как она утверждает, Бог отвернулся от нее.

Лишь после того, как женщина якобы почувствовала сильную «духовную» боль внутри своего физического тела, она решила изменить свою жизнь.

После пережитого женщина принялась искать веру

ВанБаскир рассказала, что до этого была человеком, который думал: «Если Бог существует, почему он позволяет такому случаться со мной?»

Однако пережитый опыт, по ее словам, изменил ее отношение к вере.

Позже женщина принялась воспринимать некоторые встречи как знаки. В частности, она вспомнила мужчину по имени Джон, ставшего христианином. Ван Баскир считает, что он был Иоанном Крестителем из Библии.

Также она рассказала о встрече с монахиней, которую считает Марией.

После пережитого ВанБаскир сбежала из дома и познакомилась с родственниками по родительской линии. Ее дядя-христианин и его жена, по словам женщины, приютили ее.

Когда она услышала Евангелие, то, как утверждает ВанБаскир, почувствовала, что с тех пор ее постоянно что-то тянет к Богу.

История ВанБаскир основывается на ее собственных воспоминаниях и утверждениях о пережитом опыте после аварии.

Напомним, ранее ученые обнаружили странное совпадение с Библией. Оказывается, что Луна могла сформироваться всего за 5 часов.

Новости партнеров

Новости партнеров