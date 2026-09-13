«Не удивляйтесь спорам»: Сикорский выдвинул претензии Украине из-за чествования ОУН-УПА / © Associated Press

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский снова раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить подразделению Сил специальных операций почетное наименование «имени Героев УПА».

Об этом сообщает Clash Report.

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«Я лично считаю, что решение президента Зеленского назвать воинскую часть в честь УПА было неудачным. Идеология УПА основывалась на концепции „единой нации“ — государства без национальных меньшинств», — лживо сказал Сикорский, несмотря на то, что в рядах УПА, по данным Института истории Украины, боролись представители еще 28 этносов (россиян, азербайджанцев, татар, узбеков, узбеков, узбеков, др.). Это были бывшие военнопленные из Красной армии, дезертиры из формирований Вермахта, а также представители этнических меньшинств.

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Также польский министр обратился к украинцам.

«Украинцы, у вас есть немало настоящих героев. Не стоит возводить на пьедестал фигур, чья деятельность неоднозначна, ведь этим вы не оказываете себе услуги. И если вы все же это делаете, не удивляйтесь, что это вызывает споры», — пригрозил Сикорский.

Напомним, отношения между Киевом и Варшавой находятся в глубоком кризисе.

В Польше уже четко говорят, что не пустят Украину в ЕС, если она не откажется от чествования деятелей ОУН и УПА.

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Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что решил лишить президента Украины ордена Белого Орла из-за указа Владимира Зеленского о наименовании подразделения Вооруженных сил в честь «Героев УПА».

В ответ Зеленский отправил в Польшу орден Белого Орла «Новой почтой».

На этом фоне в Польше участились акты агрессии против проживающих там украинцев.

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