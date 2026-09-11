Уничтожение памятника УПА в Польше: Украина резко осудила поступок и выдвинула требование к Варшаве

МИД Украины / © МИД Украины

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МИД Украины резко осудил вандализм пророссийского польского политика Гжегожа Брауна по отношению к памятнику УПА. Киев требует от Варшавы правовой оценки и немедленного восстановления поврежденных памятников.

Об этом говорится в предоставленном журналистам комментарии МИД.

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В ведомстве отреагировали на повреждение украинского места захоронения в Польше. В украинском МИДе заявили, что на фоне реальной войны, которая создает экзистенциальную угрозу для обоих государств, «политические маргиналы в Польше не придумали ничего лучше, чем воевать с могилами».

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«Это позорное и безнравственное поведение, которое не может вызвать ничего, кроме стыда и осуждения у любого нормального человека. Ожидаем от польских компетентных органов надлежащую правовую оценку этих действий, восстановление поврежденной могилы, а также других мест украинской памяти в Польше и недопущение подобных случаев в будущем», — заявили в министерстве.

В ведомстве также подчеркнули, что Украина и дальше настаивает на едином подходе к защите мест памяти с обеих сторон границы. Речь идет о том, что украинские мемориальные объекты в Польше и польские места в Украине должны быть должным образом защищены.

«Никто не имеет права превращать память и уважение к умершим в цирковое представление для достижения своих политических целей. Как говорит польская пословица — если нечем привлечь внимание, то нужно устроить спектакль», — отметили в МИД Украины.

Повреждение памятника УПА в Польше — что известно

Напомним, евродепутат и депутат Сейма Польши Гжегож Браун молотом повредил памятник УПА в Люблинском воеводстве и выложил видео в соцсети, призвав демонтировать «анонимное самовольное сооружение». На кадрах политик разбивает молотом отчеканенные на камне имена украинцев. Польская полиция открыла уголовное производство по статьям о надругательстве над местом захоронения, повреждении имущества и национальной ненависти. В МВД заверили, что виновные не уйдут от наказания.

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