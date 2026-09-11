Нищення пам’ятника УПА в Польщі: Україна різко засудила вчинок і висунула вимогу до Варшави

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МЗС України різко засудило вандалізм проросійського польського політика Ґжеґожа Брауна щодо пам’ятника УПА. Київ вимагає від Варшави правової оцінки та негайного відновлення пошкоджених українських пам’яток.

Про це йдеться у наданому журналістам коментарі МЗС.

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У відомстві відреагували на пошкодження українського місця поховання у Польщі. В українському МЗС заявили, що на тлі реальної війни, яка створює екзистенційну загрозу для обох держав, «політичні маргінали в Польщі не придумали нічого кращого, ніж воювати з могилами».

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«Це ганебна та аморальна поведінка, яка не може викликати нічого, крім сорому і засудження у будь-якої нормальної людини. Очікуємо від польських компетентних органів належної правової оцінки цих дій, відновлення пошкодженої могили, а також інших місць української пам’яті у Польщі та недопущення подібних випадків у майбутньому», — заявили в міністерстві.

У відомстві також підкреслили, що Україна й надалі наполягає на єдиному підході до захисту місць пам’яті по обидва боки кордону. Йдеться про те, що українські меморіальні об’єкти у Польщі та польські місця пам’яті в Україні повинні бути належним чином захищені.

«Ніхто не має права перетворювати пам’ять і пошану до померлих на циркову виставу для досягнення своїх політичних цілей. Як говорить польське прислів’я: «Як немає чим привернути увагу, то треба зробити виставу», — зазначили у МЗС України.

Пошкодження пам’ятника УПА в Польщі — що відомо

Нагадаємо, євродепутат і депутат Сейму Польщі Ґжеґож Браун молотом пошкодив пам’ятник УПА у Люблінському воєводстві та виклав відео у соцмережі, закликавши демонтувати «анонімну самовільну споруду». На кадрах політик розбиває молотом викарбувані на камені імена українців. Польська поліція відкрила кримінальне провадження за статтями про наругу над місцем поховання, пошкодження майна та національну ненависть. В МВС запевнили, що винні не уникнуть покарання.

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