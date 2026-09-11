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- Шоу-бізнес
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46-річна Жизель Бундхен позувала в мінішортах і розкрила секрет своєї підтягнутої фігури
Супермодель брала участь у новій фотосесії та дала інтерв’ю.
46-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен стала головною героїнею нового випуску i-D і взяла участь у ефектній фотосесії, продемонструвавши підтягнуту фігуру та сильні руки.
На чорно-білих знімках, автором яких став фотограф Коллієр Шорр, Жизель позує з гантелями та штангою. Для однієї з фотографій модель обрала чорний мереживний комплект Victoria’s Secret та напівпрозору сукню, яка підкреслила її стрункий силует. На інших кадрах вона демонструє рельєфні руки у футболці та коротких шортах.
При цьому вражаюча фігура Бундхен — це не лише результат генетики. В інтерв’ю i-D модель розповіла, що зараз тренується практично щодня. Тричі на тиждень вона займається з вагами, один-два рази ходить на пілатес, а ще два-три рази на тиждень займається йогою.
«Я тренуюся щодня, бо для мене тренування — це не те, що я мушу робити. Це те, що мені пощастило робити», — зізналася Жизель.
За словами моделі, її фізична активність не обмежується спортзалом. Вона займається серфінгом, грає у волейбол із донькою та катається на сапборді. Причому зараз Бундхен почувається сильнішою, ніж будь-коли: вона зазначила, що вперше в житті може робити підтягування.
Особливо цікаво, що силові тренування стали частиною її режиму порівняно недавно. Після народження третьої дитини, сина Рівера, у лютому 2025 року, Жизель поступово повернулася до тренувань і зосередилася не стільки на зовнішньому вигляді, скільки на силі та хорошому самопочутті.
Спортивний спосіб життя моделі вже переймає й її молодший син. Раніше Жизель опублікувала фотографію хлопчика, який стояв між гантелями й намагався повторити позу мами.
Нагадаємо, раніше супермодель Жизель Бундхен показала, як відпочиває на Таїті з трьома дітьми та коханим.