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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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91
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1 хв

У пуховій спідниці і грубих чоботах: Серена Вільямс на відкритті бутика у Нью-Йорку

Легендарна тенісистка продемонструвала незвичайний образ, у якому поєднала спортивну естетику з жіночними деталями.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Серена Вільямс

Серена Вільямс / © Getty Images

Серена Вільямс відвідала відкриття флагманського магазину Moncler на П’ятій авеню у Нью-Йорку. Для заходу 44-річна колишня тенісистка обрала цікавий чорно-білий лук.

На ній була незвичайна біла пухова спідниця А-силуету довжини міді. Вона мала об’ємний стьобаний дизайн і нагадувала за фактурою та конструкцією пуховик.

Серена Вільямс / © Getty Images

Серена Вільямс / © Getty Images

Спідницю Серена поєднала з контрастним чорним укороченим топом на широких бретельках і з квадратним декольте. Він відкривав невелику смужку живота і підкреслював спортивну фігуру знаменитості.

До вбрання Вільямс підібрала грубі чорні шкіряні чоботи на тракторній підошві і невелику світлу сумку з контрастними чорними ручками і написом бренду Moncler.

Образ спортсменка доповнила кількома тонкими ланцюжками на шиї, каблучками з камінням і білим годинником. Її довге біляве волосся було укладене м’якими хвилями, а макіяж вона зробила з акцентом на очі.

Нагадаємо, Серена Вільямс у червоній сукні зі сміливим розрізом сходила на вечірку Анни Вінтур.

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