Через два дні після похорону короля: померла норвезька принцеса

Принцеса Астрід / © instagram.com/detnorskekongehus

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Королівський палац опублікував її фото і повідомив цю сумну новину лише через два дні після похорону її молодшого брата – короля Гаральда V.

«Його Величність Король з глибоким сумом сприйняв звістку про смерть принцеси Астрід. Принцеса померла сьогодні, у п'ятницю, 11 вересня, у віці 94 років», – йдеться у повідомленні.

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Принцеса Астрід / © instagram.com/detnorskekongehus

У березні 2026 року принцеса Астрід перехворіла на пневмонію і перебувала в лікарні, де її тоді відвідували король Гаральд і королева Соня.

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А буквально тиждень тому Астрід була зазнімкована в соборі в Осло, де приватно попрощалася зі своїм дорогим братом. Її фото тоді поділився королівський палац у Instagram.

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