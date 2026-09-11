Сальма Гаєк у розкішній сукні з відкритими плечима затьмарила всіх на благодійному вечорі

Сальма Гаєк / © Associated Press

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П’ятий щорічний благодійний вечір Caring For Women Dinner, організований Фондом Kering для збору коштів на боротьбу з гендерно зумовленим насильством, відбувся 10 вересня в Нью-Йорку. Серед знаменитостей, які прийшли підтримати цю важливу ініціативу, була Сальма Гаєк, образ якої був одним із найвишуканіших.

Сальма Гаєк / © Associated Press

Акторка обрала чорну сукню від Модного дому Balenciaga приталеного силуету, що мала вишукані пишні рукави. Однак плечі Сальми були відкритими, що надавало образу ще більше витонченості. Також сукню прикрашав довгий шлейф.

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Сальма Гаєк / © Associated Press

Вечірнє вбрання немало блискучого декора, тому розкоші Гаєк додала за допомогою коштовностей від Boucheron — розкішних сережок і каблучок з діамантами.

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Волосся акторка зібрала у зачіску і зробила насичений макіяж, який підкреслював її риси обличчя і пасував до сукні. Захід вона відвідала зі своїм чоловіком — французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно.

Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно / © Associated Press

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