Чим підживити яблуню восени / © www.freepik.com/free-photo

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Після завершення сезону яблуні потребують особливої уваги, адже саме восени дерево накопичує поживні речовини та готується до наступного плодоношення. Досвідчені садівники не поспішають купувати дорогі препарати, а використовують простий засіб, який роками застосовували в садах, — звичайний деревний попіл. Три жмені такого засобу під яблуню допоможуть поповнити запаси мінеральних речовин у ґрунті. Попіл є джерелом калію, кальцію, фосфору та інших мікроелементів, які потрібні плодовим деревам.

Чому саме деревний попіл допомагає яблуні

Після рясного плодоношення дерево витратило чимало поживних речовин. Тому восени ґрунт під яблунею варто поповнити мінеральними компонентами, необхідними для нормального розвитку кореневої системи та формування плодових бруньок.

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Особливо цінний у золі калій. Він бере участь у водному обміні рослини та допомагає їй підготуватися до несприятливих умов. Фосфор, своєю чергою, важливий для кореневої системи та процесів розвитку рослини.

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Саме тому попіл традиційно використовують як осіннє підживлення плодових дерев. Вона особливо доречна там, де ґрунт потребує додаткового надходження калію та кальцію.

Як правильно вносити добриво

Для дорослої яблуні можна взяти приблизно три жмені чистої деревної золи та рівномірно розсипати її не біля самого стовбура, а по землі під кроною дерева.

Після цього ґрунт бажано злегка розпушити, щоб зола змішалася з верхнім шаром землі. Якщо земля суха, після підживлення яблуню поливають.

Є й інший народний спосіб: змішати попіл із компостом або добре перепрілим перегноєм і розподілити суміш по пристовбурному колу. Так поживні речовини надходитимуть до ґрунту поступово.

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Головне — використовувати саме чисту деревну золу, отриману від спалювання натуральної деревини. Її мінеральний склад залежить від того, яку саме деревину спалювали, але калій, кальцій і фосфор у ній присутні.

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