Сальма Гаєк купалася голою в морі в день свого 60-річчя

Сальма Гаєк / © Associated Press

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Акторка, режисерка та продюсерка — Сальма Гаєк — ефектно відсвяткувала своє 60-річчя. Вона пішла купатися в морі без купальника та поділилася з шанувальниками фотографіями в Instagram.

На одному зі знімків Гаєк лежить у воді й посміхається, а на іншому — заходить у воду спиною до камери.

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Сальма Гаєк / © Instagram Сальми Гаєк

Сальма Гаєк / © Instagram Сальми Гаєк

«60 і вдячна», — лаконічно підписала публікацію Гаєк. Судячи з фотографій, акторка вирішила зустріти нову декаду максимально розслаблено та насолодитися морем.

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Цей допис швидко зібрав безліч захоплених коментарів від шанувальників та зіркових друзів акторки. Серед тих, хто привітав Гаєк, були Елль Фаннінг, Маріон Котійяр, Ліндсей Логан і навіть Оля Полякова.

60-річчя стало для Сальми особливо символічним: зовсім недавно вона вперше стала бабусею. Її пасинок Франсуа Піно-молодший та його дружина Лара Косіма Хенкель фон Доннерсмарк стали батьками сина, якого назвали Франсуа. Сальма вже встигла познайомитися з онуком і з гумором заявила, що називатиме його Панчіто.

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