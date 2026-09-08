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- Шоу-бізнес
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Сальма Гаєк купалася голою в морі в день свого 60-річчя
Відома акторка показала, як відсвяткувала ювілей.
Акторка, режисерка та продюсерка — Сальма Гаєк — ефектно відсвяткувала своє 60-річчя. Вона пішла купатися в морі без купальника та поділилася з шанувальниками фотографіями в Instagram.
На одному зі знімків Гаєк лежить у воді й посміхається, а на іншому — заходить у воду спиною до камери.
«60 і вдячна», — лаконічно підписала публікацію Гаєк. Судячи з фотографій, акторка вирішила зустріти нову декаду максимально розслаблено та насолодитися морем.
Цей допис швидко зібрав безліч захоплених коментарів від шанувальників та зіркових друзів акторки. Серед тих, хто привітав Гаєк, були Елль Фаннінг, Маріон Котійяр, Ліндсей Логан і навіть Оля Полякова.
60-річчя стало для Сальми особливо символічним: зовсім недавно вона вперше стала бабусею. Її пасинок Франсуа Піно-молодший та його дружина Лара Косіма Хенкель фон Доннерсмарк стали батьками сина, якого назвали Франсуа. Сальма вже встигла познайомитися з онуком і з гумором заявила, що називатиме його Панчіто.