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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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59-річна Сальма Гаєк вперше стала бабусею і показала онука

Відома акторка поділилася радісною новиною.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Сальма Гаєк

Сальма Гаєк / © Associated Press

59-річна акторка, режисерка та продюсерка — Сальма Гаєк — вперше стала бабусею. Зірка опублікувала в Instagram зворушливе відео з новонародженим онуком і повідомила його ім’я.

Хлопчик народився у старшого сина чоловіка акторка Франсуа-Анрі Піно — 23-річного Франсуа Піно-молодшого — та його дружини Лари Косіми Хенкель фон Доннерсмарк. Малюка назвали Франсуа. Сальма ласкаво називає онука «Панчіто».

На одному з опублікованих відео акторка ніжно тримає немовля на руках, посміхається, дивлячись на нього, і звертається до нього іспанською. Судячи з усього, народження дитини стало для неї дуже емоційною подією.

«Нам пощастило привітати четверте покоління родини Франсуа, яке зараз живе. Хоча я називатиму його Панчіто. Здається, йому це дуже подобається, і я його дуже люблю», — зізналася зірка, поділившись своєю радістю від нового статусу.

Сальма Гаєк із онуком / © Instagram Сальми Гаєк

Сальма Гаєк із онуком / © Instagram Сальми Гаєк

Сальма Гаєк із онуком / © Instagram Сальми Гаєк

Сальма Гаєк із онуком / © Instagram Сальми Гаєк

Зазначимо, Сальма Гаєк одружена з французьким бізнесменом Франсуа-Анрі Піно з 2009 року. У подружжя є 18-річна донька Валентина. Крім того, акторка стала мачухою трьох дітей чоловіка від попередніх стосунків — Франсуа-молодшого, Матильди та Огюстена. Гаєк неодноразово розповідала, що завжди мріяла про велику родину і з теплотою ставиться до всіх своїх дітей.

Нагадаємо, раніше Сальма Гаєк у леопардовому балахоні відвідала захід Gucci.

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