Чи варто довіряти порадам ШІ щодо шкіри / © Associated Press

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Ще недавно ми гуглили симптоми, а сьогодні можемо просто запитати ШІ, який ретинол купити, чим він відрізняється від ретиналю чи що робити з раптовим висипом. Іноді це справді зручно, бо штучний інтелект здатен швидко пояснити складні б’юті-теми простою мовою. Проте коли йдеться про здоров’я шкіри, важливо розуміти, що корисний помічник — ще не лікар, про це розповіло видання NewBeauty.

Коли ШІ може допомогти

Найкраще штучний інтелект працює як освітній інструмент. Він може пояснити різницю між ретинолом і ретиналем, розповісти про вітамін С та ніацинамід, пояснити, навіщо щодня користуватися SPF або допомогти скласти базову рутину догляду.

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Такий підхід навіть може бути корисним перед візитом до дерматолога, бо людина приходить на консультацію більш підготовленою та ставить конкретніші запитання.

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ШІ також уже використовують у б’юті-індустрії, наприклад, технології розпізнавання обличчя можуть аналізувати макіяж і підказувати, де розмазалася помада чи нерівномірно нанесений продукт. Але якість таких систем значною мірою залежить від того, на яких даних їх навчали. Щоб технологія була справді інклюзивною, вона має враховувати різні відтінки шкіри, форми обличчя та особливості зовнішності.

Коли починаються проблеми

Найнебезпечніше — просити ШІ поставити діагноз. Навіть якщо алгоритм правильно розпізнає зображення, фотографія показує далеко не все. Дерматолог оцінює не лише те, як має вигляд плями чи висипу. Важливі вік людини, медична історія, ліки, спадковість, тип шкіри, тривалість проблеми, зміни, біль або свербіж і стан шкіри в інших місцях.

Два висипання можуть мати майже однаковий вигляд на фото, але мати абсолютно різні причини та потребувати різного лікування. Тому ШІ може допомогти розібратися в інформації, але не повинен замінювати клінічну оцінку.

Які питання краще не ставити ШІ

Головна проблема штучного інтелекту — його переконливий тон. Алгоритм може звучати дуже впевнено навіть тоді, коли помиляється. Особливо небезпечно покладатися на нього щодо рецептурних препаратів, адже для безпечного призначення потрібно знати всю медичну картину людини, а не лише побачити шкіру на екрані.

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Є ситуації, коли експерименти з чат-ботом взагалі недоречні, наприклад, якщо родимка змінюється, утворення кровоточить, рана не загоюється, шишка швидко росте чи поширений висип супроводжується температурою — це привід звернутися до лікаря, а не продовжувати діалог із ШІ.

Те саме стосується косметологічних процедур. Штучний інтелект може розповісти, як працюють лазери, філери чи нейротоксини, проте не здатен повноцінно визначити, чи підходить конкретна процедура саме вам.

До того ж ШІ-фільтри вже впливають на уявлення людей про красу. Вони можуть створювати нереалістичні очікування від пластичної хірургії та косметології, адже те, що легко змінюється одним натисканням, зовсім не означає, що це можна безпечно відтворити у реальному житті.

Є простий спосіб зрозуміти, наскільки безпечною є порада ШІ, просто запитайте себе, він навчає мене чи ставить діагноз. Якщо чат-бот пояснює склад інгредієнтів, порівнює методики чи допомагає зрозуміти принцип роботи косметологічної процедури — це може бути корисно. Якщо ж після одного фото він упевнено заявляє, яке у вас захворювання та чим його лікувати, варто поставитися до такої відповіді з великим скепсисом.

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