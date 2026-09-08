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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
396
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати піцу з кабачків на сковороді

Особливість приготування піци полягає в тому, що тісто готується з тертого кабачка. Рецепт дуже простий і доступний.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
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Піца з кабачків на сковороді

Піца з кабачків на сковороді / © Credits

Така піца готується набагато швидше, ніж звичайна, а виходить смачнішою, ароматнішою та кориснішою.

Інгредієнти:

  • кабачок — 250–300 г;

  • куряче яйце — 1 шт.;

  • пшеничне борошно — 3 ст. л.;

  • чорний мелений перець;

  • сіль.

Для начинки:

  • кетчуп — 1 ст. л.;

  • помідор — 1 шт.;

  • твердий сир — 60 г;

  • шинка — 50 г;

  • зелень (кріп, базилік);

  • чорний мелений перець;

  • орегано — ¼ ч. л.;

  • олія.

Приготування:

  1. Кабачок натріть на грубій тертці та відіжміть зайвий сік.

  2. Помідор наріжте кружальцями.

  3. Сир натріть на великій тертці.

  4. Шинку наріжте тонкими скибочками.

  5. Зелень подрібніть.

  6. У миску викладіть кабачки, яйце, всипте борошно, чорний мелений перець, посоліть і добре перемішайте.

  7. Сковороду змастіть олією та розігрійте.

  8. Викладіть кабачкову масу рівним шаром, накрийте кришкою і смажте на повільному вогні 5–7 хвилин, обережно переверніть, змастіть кетчупом, посипте меленим чорним перцем, орегано, викладіть кружечки помідорів, потім шинку та посипте сиром.

  9. Накрийте кришкою і готуйте ще 3–5 хвилин, доки сир повністю не розплавиться.

  10. Перекладіть на тарілку та посипте зеленню.

Поради:

  • Сир можна використовувати будь-який.

  • Якщо кабачок старий, видаліть шкірку та насіння.

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