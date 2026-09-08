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Як приготувати піцу з кабачків на сковороді
Особливість приготування піци полягає в тому, що тісто готується з тертого кабачка. Рецепт дуже простий і доступний.
Така піца готується набагато швидше, ніж звичайна, а виходить смачнішою, ароматнішою та кориснішою.
Інгредієнти:
кабачок — 250–300 г;
куряче яйце — 1 шт.;
пшеничне борошно — 3 ст. л.;
чорний мелений перець;
сіль.
Для начинки:
кетчуп — 1 ст. л.;
помідор — 1 шт.;
твердий сир — 60 г;
шинка — 50 г;
зелень (кріп, базилік);
чорний мелений перець;
орегано — ¼ ч. л.;
олія.
Приготування:
Кабачок натріть на грубій тертці та відіжміть зайвий сік.
Помідор наріжте кружальцями.
Сир натріть на великій тертці.
Шинку наріжте тонкими скибочками.
Зелень подрібніть.
У миску викладіть кабачки, яйце, всипте борошно, чорний мелений перець, посоліть і добре перемішайте.
Сковороду змастіть олією та розігрійте.
Викладіть кабачкову масу рівним шаром, накрийте кришкою і смажте на повільному вогні 5–7 хвилин, обережно переверніть, змастіть кетчупом, посипте меленим чорним перцем, орегано, викладіть кружечки помідорів, потім шинку та посипте сиром.
Накрийте кришкою і готуйте ще 3–5 хвилин, доки сир повністю не розплавиться.
Перекладіть на тарілку та посипте зеленню.
Поради:
Сир можна використовувати будь-який.
Якщо кабачок старий, видаліть шкірку та насіння.