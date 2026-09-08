До прийняття християнства Володимир утримував численне коло наложниць / © Getty Images

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Князь Володимир увійшов в історію як правитель, який здійснив хрещення Русі 988 року, проте образ святого князя, знайомий більшості людей, відображає лише частину його натури. Володимир до хрещення Русі славився своєю розпусною репутацією та жорстокою поведінкою. Чимало християн загинули від його меча після сходження правителя на трон. А літописи сперечаються у кількості офіційних дружин та наложниць.

ТСН.ua пише про цікаві факти з особистого життя князя Володимира.

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Жінки і наложниці Володимира Великого

До прийняття християнства Володимир був зовсім іншою людиною. Літописи змальовують його як войовничого язичника, який не лише вів криваві міжусобні війни, а й мав величезний гарем, підтримував язичницькі культи та навіть допускав людські жертвоприношення.

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Найбільш відомий і водночас найскандальніший факт із життя Володимира до хрещення пов’язаний із його гаремом. «Повість минулих літ» стверджує, що князь мав п’ять офіційних дружин та близько 800 наложниць. Зокрема, літопис називає цифри у 300 жінок у Вишгороді, 300 у Білгороді та 200 у Берестові. Однак сучасні історики ставляться до цієї цифри обережно.

Арабський мандрівник Х століття Ібн-Фадлан повідомляє про княжий гарем з 40 дівчат-наложниць, щедрі бенкети в його теремі і про величезне ложе, інкрустоване дорогоцінним камінням, що відігравало особливу роль в побуті князя. Начальний літопис розповідає про 800, а Никонівський — про 1100 юних дів, що служили великому володарю для втіхи.

Насправді донині точно не відома кількість дружин Володимира Святого. «Повість…» зазначає поіменно трьох дружин князя — Малфріду, Рогнеду Рогволодівну та Анну Візантійську, а інші названі лише за етнічним походженням — грекиня, чешка, болгарка.

На думку відомого українського історика Л. Войтовича, у Володимира Святославича було 8 законних дружин.

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Отже, кількість жінок, які не були офіційними дружинами князя Володимира, дуже перебільшена в «Повісті…» задля звеличення князя перед прийняттям християнства і охрещенням Русі. Втім, літописна звістка 980 року мала правдиву основу, адже загалом її зміст узгоджується із вдачею князя, справді вельми охочого до жінок.

Дослідники визнають, що непересічна особистість князя Володимира та лідерські якості формувалися, беззаперечно, під впливом його численних жінок — дружин і наложниць. Про них згадують не лише у давньоруських джерелах, але й в іноземних хроніках.

Перша і друга дружини князя Володимира

Дочка одного із швецьких вікінгів Олова стала першою дружиною правителя (978-979 рр.) У шлюбі народився син Вишеслав. Як склалася доля жінки, невідомо — літописи про неї мовчать.

Вже 980 року Володимир вдруге одружився. Цього разу на доньці половського князя Рогволода Рогніда. Дівчина відмовила, вважаючи своє походження більш шляхетним. Князь розгнівався та повністю знищив Полоцьк, а Рогніду викрав. На очах у батьків і братів він зґвалтував дівчину. Після цього вбив усіх членів сім’ї. А Рогніду забрав собі, давши їй нове ім’я — Горислава, пише spadok.org.ua.

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Олова хотіла вбити Володимира. Фото: spadok.org.ua

На думку дослідників, Володимир одночасно і кохав, і ненавидів свою дружину. А вона — зберігала у собі ідею помсти. Рогніда мала сина Ізяслава. Одна із легенд говорить, що чоловік мав багато наложниць, тому нехтував своєю офіційною дружиною, що змушувало її страждати. В ці моменти бажання відплати опановувало її ще більше.

Існує цікава легенда, згідно з якою гордовита дружина запланувала помсту чоловіку за смерть свого батька. Якось вночі вона «підняла вже ніж на нього, але в ту мить Володимир прокинувся і вхопив її за руку. Призналася Рогнеда, що хотіла помститися за батька, коли Володимир перестав любити її з дитиною, і Володимир порішив смертю покарати її за цей замисел

Володимир звелів Рогніді одягнути «всі царські убори» перед стратою. Однак за матір заступився син Ізяслав. Володимир, порадився з боярами, вирішив помилувати обох, віддавши їм Полоцькі землі, де народилася Рогніда.

Третя дружина

Втретє Володимир одружився із Кунігундою — вагітною дружиною свого покійного брата Ярополка. Що саме керувало таким вибором, точно не відомо. Згодом у подружжя з’явився син Святополк.

Анна — дружина Володимира Великого

989 року Анна Порфірогенета стала дружиною князя. Анна не хотіла ставати дружиною Володимира, однак у цьому вона бачила єдиний шлях порятунку власних земель. Двоє синів народилося у шлюбі — Борис та Гліб.

Протягом 22 років Володимир і Анна правили Київською Руссю. Саме ця жінка спонукала князя прийняти християнство і охрестити народ.

Дослідники говорять, що Анна була справжньою порадницею і подругою.

Князь Володимир з Анною під час хрещення Русі / © Вікіпедія

Восьма і остання

Восьмою і останньою дружиною князя стала дочка графа Куно фон Енгінгена, внучка кайзера Оттона I. Одружився із нею Володимир уже тоді, коли Анна померла, близько 1012 року. У цьому шлюбі народилась Марія-Добронега, яка була дружиною польського короля Казимира І.

Раніше ми писали про те, як князь Володимир здійснив хрещення Русі. Більше про це читайте у новині.

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