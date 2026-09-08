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Бензин уже майже по 90 грн: ціни на АЗС шокують водіїв — скільки коштують дизель та газ
Найдорожче пальне пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни — у «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».
Найбільші мережі АЗС оновили ціни на пальне в Україні. Станом на 8 вересня WOG підвищила ціни на все пальне, окрім газу, на 1 грн/л, а у KLO знизилася вартість пального на 1-2 грн/л.
Про це повідомляє Главком.
Найдорожче пальне пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни — у «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».
Ціни на пальне в Україні 8 вересня 2026 року
UPG
А95 — 81,90
А95+ — 83,90
ДП — 92,90
ДП+ — 94,90
А100 — 90,90
А92 — -
Газ — 43,90
OKKO
А95 — 85,90
А95+ — 88,90
ДП — 95,90
ДП+ 98,90
А100 — 95,90
А92 —
Газ — 44,90
WOG
А95 — 86,90
А95+ — 89,90
ДП — 96,90
ДП+ — 99,90
А100 — 96,90
А92 — -
Газ — 45,50
KLO
А95 — 81,80
А95+ — 84,70
ДП — 94,60
ДП+ — 97,30
А100 — 93,60
А92 — 78,90
Газ — 43,40
SOCAR
А95 — 85,90
А95+ — 88,90
ДП — 96,90
ДП+ — 99,90
А100 — 95,90
А92 — -
Газ — 44,90
UKRNAFTA
А95 — 83,90
А95+ — 80,90
ДП — 90,90
ДП+ — 92,90
А100 — -
А92 — 78,90
Газ — 42,90
БРСМ
А95 — 79,99
А95+ — -
ДП — 89,99
ДП+ — -
А100 — -
А92 — -
Газ — 41,99
Нагадаємо, директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн прогнозує нове зростання вартості бензину та дизельного пального. За його прогнозом, ціни можуть додати близько 3 грн за літр уже до кінця наступного тижня.