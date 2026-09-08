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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Бензин уже майже по 90 грн: ціни на АЗС шокують водіїв — скільки коштують дизель та газ

Найдорожче пальне пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни — у «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Ціни на пальне

Ціни на пальне / © Pixabay

Найбільші мережі АЗС оновили ціни на пальне в Україні. Станом на 8 вересня WOG підвищила ціни на все пальне, окрім газу, на 1 грн/л, а у KLO знизилася вартість пального на 1-2 грн/л.

Про це повідомляє Главком.

Найдорожче пальне пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни — у «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Ціни на пальне в Україні 8 вересня 2026 року

UPG

А95 — 81,90

А95+ — 83,90

ДП — 92,90

ДП+ — 94,90

А100 — 90,90

А92 — -

Газ — 43,90

OKKO

А95 — 85,90

А95+ — 88,90

ДП — 95,90

ДП+ 98,90

А100 — 95,90

А92 —

Газ — 44,90

WOG

А95 — 86,90

А95+ — 89,90

ДП — 96,90

ДП+ — 99,90

А100 — 96,90

А92 — -

Газ — 45,50

KLO

А95 — 81,80

А95+ — 84,70

ДП — 94,60

ДП+ — 97,30

А100 — 93,60

А92 — 78,90

Газ — 43,40

SOCAR

А95 — 85,90

А95+ — 88,90

ДП — 96,90

ДП+ — 99,90

А100 — 95,90

А92 — -

Газ — 44,90

UKRNAFTA

А95 — 83,90

А95+ — 80,90

ДП — 90,90

ДП+ — 92,90

А100 — -

А92 — 78,90

Газ — 42,90

БРСМ

А95 — 79,99

А95+ — -

ДП — 89,99

ДП+ — -

А100 — -

А92 — -

Газ — 41,99

Нагадаємо, директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн прогнозує нове зростання вартості бензину та дизельного пального. За його прогнозом, ціни можуть додати близько 3 грн за літр уже до кінця наступного тижня.

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