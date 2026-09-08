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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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53
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Віткофф засвітив у Києві годинник за 5 млн грн: що це за розкішна модель (фото)

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Стів Віткофф.

Стів Віткофф. / © Associated Press

До Києва 6 вересня вперше прибули спецпредставники президента США Дональда Трампа — Джаред Кушнер і Стів Віткофф. Увагу привернув годинник на руці 69-річного політика.

Про це повідомляє Telegraf.

Як з’ясували журналісти, на руці американського переговорника красувався розкішний годинник швейцарського бренду. Йдеться про модель Patek Philippe Nautilus 5811/1G-001, вартість якого може сягати близько 5 млн грн.

За інформацією з офіційного сайту Patek Philippe, аксесуар належить до культової лінійки Nautilus. Модель має характерний восьмикутний корпус із заокругленими краями й синім циферблатом із ефектом «сонячних променів».

Годинник виготовлено з білого золота. На циферблаті розташовані горизонтальні рельєфні мітки годинника у вигляді паличок з білого золота, вкриті білим люмінесцентним шаром. Стрілки також виготовлені з такого ж металу.

Модель має автоматичний механізм і сапфірову задню кришку, через яку можна спостерігати внутрішній механізм годинника.

Годинники Patek Philippe Nautilus дуже популярні серед колекціонерів. Вартість аксесуарів на вторинному ринку нерідко значно перевищує офіційну ціну. Зокрема, на сайті Luxwatch модель пропонують за 90 тисяч швейцарських франків — це близько 5 млн грн.

Стів Віткофф. / © Associated Press

Стів Віткофф. / © Associated Press

Nautilus 5811/1G-001. Фото: patek.com

Nautilus 5811/1G-001. Фото: patek.com

Nautilus 5811/1G-001. Фото: patek.com.

Nautilus 5811/1G-001. Фото: patek.com.

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