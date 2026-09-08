Виткофф засветил в Киеве часы за 5 млн грн: что это за роскошная модель (фото)

Стив Виткофф. / © Associated Press

Реклама

В Киев 6 сентября впервые прибыли спецпредставители президента США Дональда Трампа — Джаред Кушнер и Стив Виткофф. Внимание привлекли часы на руке 69-летнего политика.

Об этом сообщает Telegraf.

Реклама

Как выяснили журналисты, на руке американского переговорщика красовались роскошные часы швейцарского бренда. Речь идет о модели Patek Philippe Nautilus 5811/1G-001, стоимость которой может достигать около 5 млн грн.

Реклама

По информации с официального сайта Patek Philippe, аксессуар относится к культовой линейке Nautilus. Модель обладает характерным восьмиугольным корпусом с закругленными краями и синим циферблатом с эффектом «солнечных лучей».

Часы изготовлены из белого золота. На циферблате расположены горизонтальные рельефные метки часов в виде палочек из белого золота, покрытые белым люминесцентным слоем. Стрелки также изготовлены из того же металла.

Модель обладает автоматическим механизмом и сапфировой задней крышкой, через которую можно наблюдать внутренний механизм часов.

Часы Patek Philippe Nautilus очень популярны среди коллекционеров. Стоимость аксессуаров на вторичном рынке нередко значительно превышает официальную цену. В частности, на сайте Luxwatch модель предлагают за 90 тысяч швейцарских франков — это около 5 млн грн.

Реклама

Стив Виткофф. / © Associated Press

Nautilus 5811/1G-001. Фото: patek.com

Nautilus 5811/1G-001. Фото: patek.com.

Напомним, после визитов в Москву и Киев Виткофф заявил, что переговоры дали «существенный прогресс», в частности, в планировании новых трехсторонних встреч. Он также добавил, что президент США Дональд Трамп работает над прекращением войны и достижением продолжительного мира.

В то же время в Белом доме оптимистично оценивают итоги визита посланцев и уже готовят новый раунд переговоров с участием Москвы и Киева. Администрация Трампа проанализирует результаты встреч, а в ближайшие недели станут важными для разработки более детального плана действий.

Новости партнеров

Новости партнеров