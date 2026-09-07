Зимнее перемирие с Россией: Зеленский рассказал о новом плане США

Владимир Зеленский / © Associated Press

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США изучают возможность договоренностей между Украиной и Россией о деэскалации накануне и в течение зимы. Параллельно Вашингтон пытается возобновить переговоры по более широкому мирному соглашению.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Axios.

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По его словам, американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время поездок в Москву и Киев привезли новые идеи, часть которых касается возможных шагов по уменьшению эскалации.

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«Есть идеи, касающиеся энергетических объектов, поставок зерна, электроэнергетических объектов и экспорта нефти и газа. У России и у нас разные интересы», — сказал Зеленский.

Возможно ли зимнее перемирие

На вопрос, предусматривает ли американский подход одновременно возобновление переговоров и поиск договоренностей, позволяющих Украине и России пройти зиму без серьезной эскалации, Зеленский ответил, что такое понимание «очень близко к реальности этих переговоров».

Он пояснил, что первая цель — возобновить дипломатический процесс, а вторая — попытаться сделать предстоящую зиму непохожей на предыдущие, когда российские удары по украинской энергетике обостряли войну.

«Цель состоит в том, чтобы найти шаги к или во время зимы, которые могут приблизить стороны к миру», — отметил президент.

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В то же время, американские чиновники признают, что пока неизвестно, удастся ли согласовать интересы Киева и Москвы. Предыдущие попытки договориться о прекращении огня или паузе в ударах по энергетическим объектам не принесли результата.

Что Зеленский сказал о позиции Путина

Президент Украины считает, что Владимир Путин рассчитывает использовать еще одну сложную зиму, чтобы ослабить Украину и принудить ее к уступкам.

"Россия действительно думает, что эта зима поможет им сломать нас", - сказал Зеленский.

В то же время, он предположил, что Кремль не хочет обострять отношения с Дональдом Трампом накануне промежуточных выборов в США.

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«У меня такое чувство, что Путину нужен Трамп. Он не хочет его огорчать», — отметил президент.

По словам Зеленского, даже если Путин не захочет деэскалации, администрация Трампа может попытаться оказать давление.

Зимний пакет для Украины

Отдельно Зеленский сообщил, что США поддерживают подготовку «зимнего пакета» для Украины, включающего средства противовоздушной обороны и энергетическую помощь.

«Речь идет не только о ракетах. Речь идет также о СПГ [сжиженном природном газе]... и о мерах по деэскалации», — сказал он.

Президент также подчеркнул, что у России есть собственные экономические риски накануне зимы. По его словам, Украина способна наносить удары по российским возможностям экспорта нефти и газа.

Когда могут возобновиться переговоры

Зеленский заявил, что Украина хочет использовать сентябрь и октябрь для возобновления дипломатического процесса. Одной из возможных площадок для дальнейших американо-украинских переговоров он назвал Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке.

Также рассматривается возможность новой трехсторонней встречи США, Украины и России, однако окончательного решения пока нет.

«У нас есть сентябрь и октябрь, чтобы найти хоть какой-нибудь способ начать диалог. Без диалога мы не добьемся результата», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина должна сохранять военную силу на протяжении всего дипломатического процесса, а дополнительные санкции США против России остаются важным рычагом давления на Кремль.

Напомним, американская делегация посетила Москву и Киев для обсуждения путей завершения российско-украинской войны. По словам спецпредставителя президента США Стива Виткоффа, переговоры дали «существенный прогресс», в частности, в планировании новых трехсторонних встреч.

"По указанию президента Трампа, переговорщики Соединенных Штатов посетили Москву и Киев, чтобы способствовать дальнейшему диалогу для прекращения российско-украинской войны", - отметил он.

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