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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В платье с открытыми плечами: 79-летняя Сьюзан Сарандон продемонстрировала роскошный вид на красной дорожке

Американская актриса выбрала для своего выхода лаконичный наряд.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Сьюзан Сарандон

Сьюзан Сарандон / © Associated Press

Сьюзан Сарандон посетила премьеру фильма The Echo Chamber, которая состоялась в рамках конкурсной программы 83-го Венецианского международного кинофестиваля. 79-летняя актриса сыграла в картине режиссера Андреа Паллаоро вместе с Алисией Викандер и Лукой Маринелли.

Сьюзан Сарандон / © Associated Press

Сьюзан Сарандон / © Associated Press

На красную дорожку Сарандон вышла в длинном черном платье лаконичного кроя. Наряд имел открытую линию плеч, вырез-лодочка и длинные рукава. Сдержанный фасон прекрасно подчеркнул стройную фигуру актрисы.

Сьюзан Сарандон / © Associated Press

Сьюзан Сарандон / © Associated Press

На ней были черные кожаные остроносые туфли с бежевыми вставками сзади и на каблуках.

Сьюзан Сарандон / © Associated Press

Сьюзан Сарандон / © Associated Press

Аутфит Сьюзан дополнила массивной золотой цепочкой, золотыми серьгами, браслетами и кольцами. На лице у нее были большие черные солнцезащитные очки в фигурной золотой оправе, которые актриса не сняла даже перед фотографами.

Сьюзан Сарандон / © Associated Press

Сьюзан Сарандон / © Associated Press

Рыжие волосы Сьюзан уложили естественными локонами, а в макияже сделали акцент на красной помаде.

Сьюзан Сарандон / © Associated Press

Сьюзан Сарандон / © Associated Press

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