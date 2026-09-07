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- Шоу-бизнес
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В платье с открытыми плечами: 79-летняя Сьюзан Сарандон продемонстрировала роскошный вид на красной дорожке
Американская актриса выбрала для своего выхода лаконичный наряд.
Сьюзан Сарандон посетила премьеру фильма The Echo Chamber, которая состоялась в рамках конкурсной программы 83-го Венецианского международного кинофестиваля. 79-летняя актриса сыграла в картине режиссера Андреа Паллаоро вместе с Алисией Викандер и Лукой Маринелли.
На красную дорожку Сарандон вышла в длинном черном платье лаконичного кроя. Наряд имел открытую линию плеч, вырез-лодочка и длинные рукава. Сдержанный фасон прекрасно подчеркнул стройную фигуру актрисы.
На ней были черные кожаные остроносые туфли с бежевыми вставками сзади и на каблуках.
Аутфит Сьюзан дополнила массивной золотой цепочкой, золотыми серьгами, браслетами и кольцами. На лице у нее были большие черные солнцезащитные очки в фигурной золотой оправе, которые актриса не сняла даже перед фотографами.
Рыжие волосы Сьюзан уложили естественными локонами, а в макияже сделали акцент на красной помаде.