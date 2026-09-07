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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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155
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1 хв

У сукні з оголеними плечима: 79-річна Сьюзан Сарандон продемонструвала розкішний вигляд на червоній доріжці

Американська акторка обрала для свого виходу лаконічне вбрання.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Сьюзан Сарандон

Сьюзан Сарандон / © Associated Press

Сьюзан Сарандон відвідала прем’єру фільму The Echo Chamber, яка відбулася в межах конкурсної програми 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. 79-річна акторка зіграла у стрічці режисера Андреа Паллаоро разом з Алісією Вікандер і Лукою Марінеллі.

Сьюзан Сарандон / © Associated Press

Сьюзан Сарандон / © Associated Press

На червону доріжку Сарандон вийшла у довгій чорній сукні лаконічного крою. Вбрання мало відкриту лінію плечей, виріз-човник і довгі рукави. Стриманий фасон чудово підкреслив статну фігуру акторки.

Сьюзан Сарандон / © Associated Press

Сьюзан Сарандон / © Associated Press

Взута вона була у чорні шкіряні гостроносі туфлі з бежевими вставками ззаду і на підборах.

Сьюзан Сарандон / © Associated Press

Сьюзан Сарандон / © Associated Press

Аутфіт Сьюзан доповнила масивним золотим ланцюжком, золотими сережками, браслетами і каблучками. На обличчі у неї були великі чорні сонцезахисні окуляри у фігурній золотій оправі, які акторка не зняла навіть перед фотографами.

Сьюзан Сарандон / © Associated Press

Сьюзан Сарандон / © Associated Press

Руде волосся Сьюзан уклали природними кучерями, а в макіяжі зробили акцент на червоній помаді.

Сьюзан Сарандон / © Associated Press

Сьюзан Сарандон / © Associated Press

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