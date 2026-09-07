Квіткові пелюстки і львівська архітектура: бренд Linni Caro презентував романтичну колекцію на UFW

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Бренд Linni Caro у межах Ukrainian Fashion Week представив колекцію сезону весна-літо 2027 під назвою After Bloom. Джерелом натхнення для неї стали архітектура Львова і природні форми квітів.

У новій лінійці ботанічні мотиви поєднали з геометрією міста, перетворивши їх на силуети, декоративні елементи та плавні лінії тканини. Дизайнерка Лілія Тиха прагнула показати, як вигин матеріалу може повторювати форму архітектурних деталей, а обриси пелюстки — переходити в елемент одягу.

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Основними матеріалами колекції стали органза та шовк. Їх поєднали зі щільнішими фактурними тканинами, створивши контраст між невагомістю та чіткою формою.

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Глибокий чорний колір суконь доповнили молочним і ванільним відтінками, які перегукуються з палітрою львівської архітектури. Крижаний сірий, пудровий, бежевий та оливковий додали образам ніжності, а червоний використали як яскравий точковий акцент.

Ключовою технікою стала об’ємна робота з драпуванням і нашаруванням. Тканина здіймається, закручується та нагадує стебла або листя, надаючи речам майже скульптурного вигляду. В окремих деталях вигини матеріалу повторюють лінії колон, а спіральні елементи відсилають до форми гвинтових сходів.

Сукні вирізняються асиметричними силуетами, м’якими збірками та плавним рухом тканини. Одні моделі нагадують розкриті пелюстки, інші мають більш монументальний вигляд завдяки фактурним поверхням і великим декоративним елементам. Цю пластику продовжують спідниці й топи зі складками та вигинами.

Назва After Bloom відсилає до моменту після завершення цвітіння, коли квітка вже змінила свою форму, але не втратила краси. Цей образ став метафорою жінки, для якої зміни відкривають нову — більш особисту, зрілу та вільну — красу.

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