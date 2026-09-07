BUKOVEL представив Україну на найбільшій інвестеційній платформі країн Перської затоки / © Буковель

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Вперше Україна представлена на AIM Congress у Дубаї — провідній міжнародній інвестиційній платформі та одній із наймасштабніших інвестиційних подій країн Перської затоки. BUKOVEL став єдиною українською компанією, представленою на події, презентувавши міжнародній інвестиційній спільноті потенціал України як перспективного туристичного та інвестиційного напрямку.

Участь BUKOVEL у виставці — це не лише презентація найбільшого всесезонного гірського курорту Східної Європи, а й можливість говорити про Україну через розвиток, інвестиції та туризм.

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Головна мета делегації — показати міжнародним партнерам Україну як країну з великим потенціалом для створення сучасної туристичної інфраструктури, залучення капіталу та реалізації масштабних проєктів.

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«Ми хочемо відкривати Україну світові через туризм. Показувати її не лише як країну з унікальною природою та культурою, а як місце, де можна створювати великі сучасні проєкти, інвестувати й будувати довгостроковий бізнес. Розвиток туризму створює робочі місця, стимулює суміжні галузі та формує нові точки економічного зростання. Саме так ми бачимо подальший розвиток BUKOVEL і його роль для України», — зазначив співвласник курорту BUKOVEL Захар Палиця.

Від українського курорту — до міжнародної інвестиційної платформи

У межах AIM Congress команда BUKOVEL представила стратегічні інвестиційні проєкти, спрямовані на подальший розвиток туристичної та інженерної інфраструктури регіону.

Один із ключових проєктів — BUKOLAND, масштабний тематичний парк нового покоління. Концепція передбачає створення унікального гірського парку розваг із тематичними зонами, сучасною розважальною та готельною інфраструктурою. Проєкт має стати новою туристичною точкою тяжіння та посилити міжнародну конкурентоспроможність українського туристичного продукту.

Другий стратегічний напрям — розвиток власної енергетичної інфраструктури BUKOVEL. Проєкт передбачає створення сучасної високовольтної мережі, яка має забезпечити енергетичну основу для подальшого розвитку курорту, нових туристичних об’єктів та бізнесів у регіоні.

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BUKOVEL на найвищому рівні міжнародного діалогу

Під час перебування в Дубаї співвласник BUKOVEL Захар Палиця провів зустріч із шейхом Saud bin Saqr Al Qasimi.

Під час зустрічі він представив BUKOVEL, розповів про розвиток курорту, його туристичний потенціал та стратегічні інвестиційні проєкти. Окремою темою стала роль туризму як одного з перспективних напрямів економічного розвитку України та можливості міжнародної співпраці.

Участь у AIM Congress для BUKOVEL — це можливість не лише залучати партнерів до конкретних проєктів, а й формувати нове міжнародне сприйняття України — як країни можливостей, здатної створювати конкурентні туристичні продукти світового рівня.

BUKOVEL продовжує системно працювати над тим, щоб український туризм ставав частиною глобального інвестиційного діалогу, залучав міжнародний капітал та створював нові можливості для економічного розвитку України.

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