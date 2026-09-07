Ватажок зник, а двоє биків повернулися до стада: у Чорнобильському заповіднику стався "переворот"

Стадо биків у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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У стаді здичавілої великої рогатої худоби, яке мешкає на території Чорнобильського заповідника, ймовірно, відбулася зміна ієрархії. Під час чергового експедиційного виїзду фахівці виявили, що з групи зник багаторічний лідер на ім’я Рябко. А до складу повернулися двоє биків, які раніше трималися окремо.

Про це повідомили в Чорнобильському Радіаційно-екологічному Біосферному Заповіднику.

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За результатами останніх спостережень, нині унікальне стадо налічує 12 тварин. Головною несподіванкою для дослідників стала відсутність у групі бика Рябка.

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Науковці припускають, що саме два бики, які повернулися до стада, могли вигнати попереднього ватажка. Це показує, що стосунки між дорослими самцями можуть швидко змінюватися.

«У стадах великої рогатої худоби взаємини між биками можуть бути пов’язані з конкуренцією за доступ до корів, кормових ресурсів та статус у групі. Ієрархія при цьому не є незмінною — вона може змінюватися залежно від віку, фізичного стану, чисельності групи та взаємодії між окремими особинами», — пояснюють у заповіднику.

Стадо биків у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Науковці додають, що життя в стаді допомагає тваринам виживати в дикій природі. Разом їм легше вчасно помітити загрозу, захистити телят від хижаків і спільно реагувати на небезпеку. А дорослі та досвідчені особини обирають маршрути руху й місця для відпочинку.

Стадо биків у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Наразі перед фахівцями заповідника постало нове завдання для подальших моніторингових досліджень: з’ясувати, де перебуває Рябко та хто саме посів місце нового ватажка у стаді.

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Стадо биків у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Стадо биків у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Стадо биків у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Нагадаємо, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику під час експедиції виявили пораненого ватажка стада здичавілих корів. Фахівці припускають, що тварина могла постраждати під час нападу ведмедя.

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