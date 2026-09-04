На деревах біля Чорнобиля з’явилися дивні мітки: хто їх залишає та навіщо

Сліди погризів кори лосем / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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У Чорнобильському заповіднику камери різні мешканці лісу спільно маркують дерева. Серед них — ведмеді, олені та дикі кабани. А на околиці села Луб’янка біля ялини помітили також сліди биків зі здичавілого стада.

Про це повідомили в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповідник﻿у.

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«Здавалося б, копитні мали б уникати місць, де побували великі хижаки, але в період гону правила змінюються — гормони беруть своє», — йдеться в дописі.

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Ведмежі мітки можна розпізнати за пошкодженнями кори: тварини дряпають її кігтями, кусають і труться об стовбур. Для цього ведмідь підіймається на задні лапи та притискається до дерева головою, шиєю і спиною, залишаючи також запах. Так він може заявляти про свою присутність і розміри, а подібні сигнали також допомагають у пошуку партнера. Під спостереження потрапив навіть ведмідь, який обрав для маркування просмолений дерев’яний стовп.

Сосна зі слідами спільного маркування ведмедем та дикими кабанами / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Сліди кігтів ведмедя на корі / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Пошкодження ведмедем сосни / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Інакше поводяться олені. Наприкінці літа та восени, коли настає період гону, самці використовують для маркування роги. Тертя об стовбур допомагає прибрати з них відмерлий оксамит, а водночас слугує демонстрацією сили для самок та інших самців. Хоча олені частіше обирають невеликі за товщиною дерева, у заповіднику їхні сліди знаходили й на старих ялинах.

Кабанячі мітки розташовані ближче до землі й нерідко трапляються поряд із грязьовими ваннами. Свої сліди на корі залишають й інші мешканці цих територій — зокрема лосі, які обгризають дерева.

Спільне маркування ялини ведмедем та оленями / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

«У лісі, де зустрічі між тваринами не завжди відбуваються безпосередньо, такі мітки стають важливим способом комунікації. Справжня соціальна мережа, тільки замість смартфона — дерево», — додав Сергія Жила.

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Нагадаємо, науковці Чорнобильського заповідника розпочали дослідження «Мурашиний постапокаліпсис», аби з’ясувати, як комахи дивовижним чином відбудовують гнізда та освоюють вщент випалені території.

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