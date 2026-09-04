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На деревах біля Чорнобиля з’явилися дивні мітки: хто їх залишає та навіщо
У Чорнобильському заповіднику зафіксували спільне маркування дерев різними дикими тваринами. Навіть присутність великого хижака не завжди змушує копитних триматися від такого місця подалі.
У Чорнобильському заповіднику камери різні мешканці лісу спільно маркують дерева. Серед них — ведмеді, олені та дикі кабани. А на околиці села Луб’янка біля ялини помітили також сліди биків зі здичавілого стада.
Про це повідомили в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.
«Здавалося б, копитні мали б уникати місць, де побували великі хижаки, але в період гону правила змінюються — гормони беруть своє», — йдеться в дописі.
Ведмежі мітки можна розпізнати за пошкодженнями кори: тварини дряпають її кігтями, кусають і труться об стовбур. Для цього ведмідь підіймається на задні лапи та притискається до дерева головою, шиєю і спиною, залишаючи також запах. Так він може заявляти про свою присутність і розміри, а подібні сигнали також допомагають у пошуку партнера. Під спостереження потрапив навіть ведмідь, який обрав для маркування просмолений дерев’яний стовп.
Інакше поводяться олені. Наприкінці літа та восени, коли настає період гону, самці використовують для маркування роги. Тертя об стовбур допомагає прибрати з них відмерлий оксамит, а водночас слугує демонстрацією сили для самок та інших самців. Хоча олені частіше обирають невеликі за товщиною дерева, у заповіднику їхні сліди знаходили й на старих ялинах.
Кабанячі мітки розташовані ближче до землі й нерідко трапляються поряд із грязьовими ваннами. Свої сліди на корі залишають й інші мешканці цих територій — зокрема лосі, які обгризають дерева.
«У лісі, де зустрічі між тваринами не завжди відбуваються безпосередньо, такі мітки стають важливим способом комунікації. Справжня соціальна мережа, тільки замість смартфона — дерево», — додав Сергія Жила.
Нагадаємо, науковці Чорнобильського заповідника розпочали дослідження «Мурашиний постапокаліпсис», аби з’ясувати, як комахи дивовижним чином відбудовують гнізда та освоюють вщент випалені території.