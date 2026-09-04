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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Морський "Шахед", що нищитиме мости і кораблі: Данія створила для України унікальну зброю

Данська компанія розробила наддешевий підводний дрон із 300-кілограмовою бойовою частиною для ураження російських кораблів та портів.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Підводний морський дрон Shadowfin від компанії Søens Tec

Підводний морський дрон Shadowfin від компанії Søens Tec / © скриншот з відео

Україна може отримати новий тип морського безпілотника, який розробили спеціально з урахуванням її досвіду війни на Чорному морі. Данська компанія Søens Tech представила підводний морський дрон Shadowfin, який вирізняється невисокою для такого класу техніки вартістю та призначений для виконання завдань у морському середовищі.

Про нову розробку 3 вересня повідомив Defense Express із посиланням на демонстрацію Shadowfin під час DALO Industry Days 2026 та матеріали Naval News. За даними видання, компанія розробила апарат з огляду на потреби України, а після завершення випробувань у Данії планує передати перший зразок українській стороні для подальших випробувань.

Так, для Shadowfin оголошуються наступні характеристики: довжина 7 метрів, товщина 50 сантиметрів, загальна маса 1,5 тонни, з яких 300 кілограмів припадає на бойову частину. У верхній частині Shadowfin має щоглу, яка має перебувати над водою.

На цій щоглі розміщується антена GPS та камери, а також можуть встановлюватись інші сенсори. Крім цього, у компанії декларують можливість виводу через цю щоглу шноркеля для дизельного двигуна, встановлення якого дозволить суттєво збільшити дальність дії.

Але головною особливістю Shadowfin є його надзвичайно мала ціна. Так, у компанії декларують вартість у близько 50 тисяч євро. Для порівняння, минулого року «Шахед» залежно від модифікації коштував близько 70 тисяч доларів, українські FP-1 своєю чергою коштували 55 тисяч доларів, а ціни на безекіпажні катери та підводні морські дрони зазвичай вимірюються сотнями тисяч доларів.

Такої низької вартості вдалось досягнути завдяки використанню в конструкції Shadowfin доступних матеріалів. Так, корпус цього підводного морського дрона, являє собою стандартну 500-мм трубу зі скловолокна.

Як призначення Shadowfin, компанія називає ураження ворожих кораблів, а також берегової інфраструктури, куди зокрема входять порти, мости, морські термінали та інше.

І попри те, що 300 кілограмової бойової частини не вистачить для знищення моста чи причалу, але за рахунок низької вартості, їх можна відправити одразу декілька. А враховуючи складність їх виявлення та ураження, то з них своєї цілі досягне великий відсоток Shadowfin.

Наразі ці підводні морські дрони проходять випробування у водах Данії. Але одразу після їх завершення компанія планує передати перший Shadowfin Україні, де він вже проходитиме польові випробування.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія виділила €6,1 млрд на закупівлю систем ППО SAMP/T та ракет Aster. Загальна військова допомога ЄС цьогоріч сягне €28,3 млрд. Восени також очікується фінансування систем Patriot.

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