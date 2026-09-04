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- Шоу-бізнес
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Акторка, яка зіграла принцесу Діану, у стильному луку приїхала на фестиваль до Венеції
Британську акторку Емму Коррін заскочили папараці у Венеції.
Знаменитість приїхала на Венеційський кінофестиваль, що зараз відбувається в Італії.
Емма Коррін була заскочена в аеропорту Марко Поло дорогою на 83-й Венеційський міжнародний кінофестиваль. Акторка мала невимушений та стильний вигляд, була одягнена у білу сорочку та білі штани зі стрілками, які доповнила стильним чорним шкіряним поясом та бейсболкою, а на плечі несла об'ємну сумку із чорної шкіри. Взула Коррін туфлі від Céline.
Образ зірки серіалу "Корона", в якому Емма Коррін зіграла роль принцеси Діани, доповнила бейсболкою та маленькими сонцезахисними окулярами.
Нагадаємо, раніше ми показували, як Ніна Добрев виблискувала у Венеції у вишуканій сукні від Armani на червоній килимовій доріжці.