ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

Акторка, яка зіграла принцесу Діану, у стильному луку приїхала на фестиваль до Венеції

Британську акторку Емму Коррін заскочили папараці у Венеції.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Емма Коррін

Емма Коррін / © Getty Images

Знаменитість приїхала на Венеційський кінофестиваль, що зараз відбувається в Італії.

Емма Коррін була заскочена в аеропорту Марко Поло дорогою на 83-й Венеційський міжнародний кінофестиваль. Акторка мала невимушений та стильний вигляд, була одягнена у білу сорочку та білі штани зі стрілками, які доповнила стильним чорним шкіряним поясом та бейсболкою, а на плечі несла об'ємну сумку із чорної шкіри. Взула Коррін туфлі від Céline.

Емма Коррін / © Getty Images

Емма Коррін / © Getty Images

Образ зірки серіалу "Корона", в якому Емма Коррін зіграла роль принцеси Діани, доповнила бейсболкою та маленькими сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, раніше ми показували, як Ніна Добрев виблискувала у Венеції у вишуканій сукні від Armani на червоній килимовій доріжці.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie