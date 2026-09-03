Без підборів на червону доріжку: акторка Меггі Джилленгол здивувала образом у Венеції

Меггі Джилленгол / © Associated Press

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Цього року акторка та режисерка Меггі Джилленгол — головна зірка 83-го Венеційського кінофестивалю, адже очолила журі основного конкурсу.

Під час відкриття заходу вона вийшла на червону доріжку у елегантній вечірній сукні від Celine з довгими рукавами. Хоч на перший погляд вбрання і образ загалом здаються простими, але насправді у них було кілька цікавих акцентів. Зокрема особливої вишуканості сукні надавав шовковий верх з драпуванням та декольте. Ця частина сукні підкреслювала плечі та дала змогу Меггі продемонструвати кольє від Bvlgari у вигляді змії.

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Меггі Джилленгол / © Associated Press

Спідниця у сукні ж була прямою і без акцентів, однак підкреслювала фігуру акторки.

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Головною особливістю цього образу була річ, яку акторка майже сховала за спідницею — чорні шкіряні балетки від Celine зі шнурками. Ця було взуття, яке точно не часто побаш на червоній доріжці, однак акторка вирішила обрати цього разу комфорт.

Меггі Джилленгол / © Associated Press

Меггі Джилленгол / © Associated Press

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