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- Шоу-бізнес
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Лауреатка "Оскара" вийшла на червону доріжку у шовковій сукні Prada з кишенями
Відкриття 83-го Венеціанського кінофестивалю принесло багато гламуру на червону доріжку.
Акторка Лора Дерн сяяла в пудрово-рожевій сукні від Модного дому Prada, пошитій з їхнього фірмового важкого подвійного атласу. Верх вбрання мав мінімалістичний крій з майже непомітними короткими рукавами та закритим вирізом, тоді як від талії вона була розкльошена донизу.
Приховані бічні кишені надавали цьому структурованому творінню особливого шарму, в якому акторка невимушено тримала руки, позуючи фотографам — цей ефект створював ідеальне поєднання моди та повсякденності.
Щоб завершити цей пастельний лук 59-річна акторка підкреслила шию кольє Cartier, інкрустованим дорогоцінними каменями, а також створила цікавий контраст з ніжним рожевим силуетом, обравши чорні лаковані туфлі Prada.
На заході акторка мала особливу честь вручити Золотого лева за життєві досягнення своєму давньому другові та колезі Джорджу Клуні.
Сам Клуні також вийшов на червону доріжку зі своєю дружиною Амаль. На урочистому відкритті фестивалю 48-річна адвокатка з прав людини з’явилася у довгій чорній сукні, у якій мала приголомшливий вигляд.