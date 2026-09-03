Лауреатка "Оскара" вийшла на червону доріжку у шовковій сукні Prada з кишенями

Лора Дерн / © Associated Press

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Акторка Лора Дерн сяяла в пудрово-рожевій сукні від Модного дому Prada, пошитій з їхнього фірмового важкого подвійного атласу. Верх вбрання мав мінімалістичний крій з майже непомітними короткими рукавами та закритим вирізом, тоді як від талії вона була розкльошена донизу.

Лора Дерн / © Associated Press

Приховані бічні кишені надавали цьому структурованому творінню особливого шарму, в якому акторка невимушено тримала руки, позуючи фотографам — цей ефект створював ідеальне поєднання моди та повсякденності.

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Лора Дерн / © Associated Press

Щоб завершити цей пастельний лук 59-річна акторка підкреслила шию кольє Cartier, інкрустованим дорогоцінними каменями, а також створила цікавий контраст з ніжним рожевим силуетом, обравши чорні лаковані туфлі Prada.

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На заході акторка мала особливу честь вручити Золотого лева за життєві досягнення своєму давньому другові та колезі Джорджу Клуні.

Лора Дерн і Джордж Клуні / © Associated Press

Сам Клуні також вийшов на червону доріжку зі своєю дружиною Амаль. На урочистому відкритті фестивалю 48-річна адвокатка з прав людини з’явилася у довгій чорній сукні, у якій мала приголомшливий вигляд.

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

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