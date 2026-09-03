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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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74
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1 хв

Давно не бачили: Тереза Мей у костюмі кольору фуксії і леопардових балетках прийшла до Британського музею

Колишня прем’єрка Великої Британії привернула увагу ефектним поєднанням кольорів і взуттям з анімалістичним принтом.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Тереза Мей

Тереза Мей / © Getty Images

Колишня прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей вперше за довгий час з’явилася на публічному заході. Політикиня відвідала виставку гобеленів із Байо у Британському музеї в Лондоні.

Для свого рідкісного виходу 69-річна Мей обрала дуже яскравий образ. На ній був костюм насиченого кольору фуксії, який складався з класичного однобортного жакета з кишенями та широких штанів. Під жакет вона одягла білу блузку з коміром-стійкою.

Тереза Мей / © Getty Images

Тереза Мей / © Getty Images

Особливу увагу привертало взуття Терези. Вона взула балетки з леопардовим принтом і тонкими ремінцями. Мей давно відома своєю любов’ю до незвичайного взуття і часто робить саме його акцентом своїх аутфітів.

Також колишня прем’єрка тримала в руці невеликий чорний клатч із золотистим ланцюжком. Образ вона доповнила лаконічними сережками, каблучками та годинником. На губах у Терези була червона помада, а її коротке сиве волосся було укладене у звичну об’ємну зачіску.

Політикиня усміхалася фотографам і мала чудовий вигляд під час цього рідкісного світського виходу.

Нагадаємо, виставку гобеленів із Байо відвідали також Бріжит Макрон з чоловіком і королівське подружжя Великї Британії.

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