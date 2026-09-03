Як навести лад у холодильнику, щоб ним було зручно користуватися

Як розмотлошити холодильник, щоб ним було зручно користуватися / © www.credits

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Холодильник легко перетворюється на місце, де сир губиться за банкою соусу, залишки вечері забуваються на дальній полиці, а овочі сумно чекають свого часу ц шухляді. У результаті ми купуємо зайве, а частину продуктів просто викидаємо, про це розповіло видання RTÉ.

Почніть із чистого аркуша

Раз на тиждень, наприклад у неділю, повністю спорожнюйте холодильник. Так ви одразу побачите прострочені продукти, залишки, які вже не варто зберігати, та те, що потрібно використати найближчим часом.

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Потім об’єднайте продукти за категоріями, наприклад, готові до вживання страви, молочні продукти, сире м’ясо та риба, фрукти й овочі, соуси, напої тощо.

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Поки полиці порожні, протріть їх теплою мильною водою чи м’яким неабразивним засобом. Для конкретної моделі холодильника краще перевірити рекомендації виробника.

Кожному продукту — своє місце

Розкладати їжу варто не лише для краси. Правильні зони допомагають уникати перехресного забруднення.

Верхня полиця: готові до вживання продукти

Середні полиці: залишки їжі, домашня заготівля та молочні продукти

Нижня полиця: сире м’ясо та риба. Їх обов’язково потрібно тримати окремо від готової їжі, бажано у закритих контейнерах, щоб уникнути потрапляння рідини на інші продукти

Шухляди: фрукти та овочі

Дверцята: соуси, напої та яйця

Залишки готових страв зберігайте накритими та використовуйте протягом 2–3 днів.

Температура

Температура у холодильнику має бути в межах 0–5°C. Перевірити її можна за допомогою термометра без ртуті.

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І ще один маленький, але ефективний хитрик — зробити окрему зону «з’їсти першими». Покладіть туди продукти, термін використання яких добігає кінця чи ж просто пересуньте їх ближче до переднього краю полиці, щоб вони завжди залишалися перед очима.

Добре організований холодильник — це не лише естетика. Коли ви бачите всі запаси, простіше планувати меню, не купувати зайвого та вчасно використовувати продукти.

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