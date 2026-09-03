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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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У Франції затримали 18-річного юнака, який планував викрасти Мбаппе — різка реакція Макрона

Зірка мадридського "Реала" та збірної Франції опинився в списку потенційних жертв зловмисників.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Еммануель Макрон та Кіліан Мбаппе

Еммануель Макрон та Кіліан Мбаппе / © Associated Press

У Франції затримали 18-річного юнака, який планував викрадення низки знаменитостей, зокрема форварда мадридського "Реала" та збірної Франції Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє видання Le Parisien.

Юнак на ім'я Клеман Л. був лідером банди, яка планувала напасти та викрасти Мбаппе та низку інших багатих людей. Сумарно в їхньому списку потенційних жертв було 26 людей, серед яких також інші спортсмени, репери та бізнесмени.

Повідомляється, що зловмисників затримали у серпні у передмісті Парижа, звинувативши в кількох тяжких злочинах.

Худорлявого молодого чоловіка з довгим волоссям вважають ватажком банди, яка вдиралася в будинки, а також планувала й здійснювала викрадення. Підозрюваного помістили в одиночну камеру, а його спільника випустили, проте залишили під судовим наглядом.

Цікаво, що Клеман Л. керував бандою через один із месенджерів, вже перебуваючи у в'язниці за збройне пограбування та сутенерство.

Президент Франції Еммануель Макрон уже прокоментував інформацію про те, що Мбаппе планували викрасти.

"Ніхто не зачепить Кіліана. Нагадаю, що він уже носив футболку збірної Франції, тому є національним надбанням", — сказав Макрон.

Раніше повідомлялося, що футболіста "Реала" позбавили водійських прав за керування автомобілем у нетверезому стані.

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