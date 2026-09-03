У Франції затримали 18-річного юнака, який планував викрасти Мбаппе — різка реакція Макрона

Еммануель Макрон та Кіліан Мбаппе / © Associated Press

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У Франції затримали 18-річного юнака, який планував викрадення низки знаменитостей, зокрема форварда мадридського "Реала" та збірної Франції Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє видання Le Parisien.

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Юнак на ім'я Клеман Л. був лідером банди, яка планувала напасти та викрасти Мбаппе та низку інших багатих людей. Сумарно в їхньому списку потенційних жертв було 26 людей, серед яких також інші спортсмени, репери та бізнесмени.

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Повідомляється, що зловмисників затримали у серпні у передмісті Парижа, звинувативши в кількох тяжких злочинах.

Худорлявого молодого чоловіка з довгим волоссям вважають ватажком банди, яка вдиралася в будинки, а також планувала й здійснювала викрадення. Підозрюваного помістили в одиночну камеру, а його спільника випустили, проте залишили під судовим наглядом.

Цікаво, що Клеман Л. керував бандою через один із месенджерів, вже перебуваючи у в'язниці за збройне пограбування та сутенерство.

Президент Франції Еммануель Макрон уже прокоментував інформацію про те, що Мбаппе планували викрасти.

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"Ніхто не зачепить Кіліана. Нагадаю, що він уже носив футболку збірної Франції, тому є національним надбанням", — сказав Макрон.

Раніше повідомлялося, що футболіста "Реала" позбавили водійських прав за керування автомобілем у нетверезому стані.

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