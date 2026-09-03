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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Зупинять усі матчі: в Аргентині проведуть масштабну акцію на честь Мессі

Команди влаштують оплески на адресу Ліонеля Мессі, який завершив міжнародну кар'єру.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

В Аргентині проведуть масштабну акцію вшанування легендарного форварда Ліонеля Мессі, який напередодні оголосив про завершення кар'єри у національній збірній.

Про це повідомив портал TyС Sports з посиланням на заяву Асоціації футболу Аргентини.

Матчі наступного туру всіх категорій усіх чоловічих та жіночих дисциплін (футбол, футзал та пляжний футбол) зупинять на 10-й хвилині першого тайму, щоб уболівальники могли влаштувати хвилину оплесків на честь Мессі.

Крім того, на тих стадіонах, які мають екрани, в цей час буде показане відео, присвячене досягненням восьмиразового володаря "Золотого м'яча", який нині виступає за американський "Інтер Маямі".

Варто зазначити, що Ліонель виступав за збірну Аргентини під 10-м номером.

Нагадаємо, Мессі дебютував за збірну Аргентини 2005 року й відтоді провів 207 матчів за національну команду, в яких забив 125 голів і зробив 68 асистів.

Лео є абсолютним рекордсменом збірної Аргентини за кількістю зіграних матчів, забитих голів та результативних передач.

У складі "альбіселесте" він виграв Олімпіаду-2008, чемпіонат світу-2022, двічі став переможцем Кубка Америки (2021, 2024), був фіналістом Мундіалів 2014 та 2026 років.

Раніше повідомлялося, що Мессі опублікував зворушливий допис після поразки у фіналі ЧС-2026.

Також ми розповідали, що у родині Ліонеля Мессі сталася смертельна трагедія.

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