Остановят все матчи: в Аргентине проведут масштабную акцию в честь Месси

Лионель Месси / © Associated Press

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В Аргентине проведут масштабную акцию чествования легендарного форварда Лионеля Месси, который накануне объявил о завершении карьеры в национальной сборной.

Об этом сообщил портал TyС Sports со ссылкой на заявление Ассоциации футбола Аргентины.

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Матчи следующего тура всех категорий всех мужских и женских дисциплин (футбол, футзал и пляжный футбол) остановят на 10-й минуте первого тайма, чтобы болельщики могли устроить минуту аплодисментов в честь Месси.

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Кроме того, на тех стадионах, которые имеют экраны, в это время будет показано видео, посвященное достижениям восьмикратного обладателя "Золотого мяча", который ныне выступает за американский "Интер Майами".

Следует отметить, что Лионель выступал за сборную Аргентины под 10-м номером.

Напомним, Месси дебютировал за сборную Аргентины в 2005 году и с тех пор провел 207 матчей за национальную команду, в которых забил 125 голов и сделал 68 ассистов.

Лео является абсолютным рекордсменом сборной Аргентины по количеству сыгранных матчей, забитых голов и результативных передач.

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В составе "альбиселесте" он выиграл Олимпиаду-2008, чемпионат мира-2022, дважды стал победителем Кубка Америки (2021, 2024), был финалистом Мундиалов 2014 и 2026 годов.

Ранее сообщалось, что Месси опубликовал трогательный пост после поражения в финале ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что в семье Лионеля Месси произошла смертельная трагедия.

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