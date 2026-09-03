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Баклажаны жареные в соевом соусе с чесноком
Это аппетитная закуска, которую можно подать как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к мясным блюдам, картофелю или рису.
Готовится очень просто и быстро, баклажаны обжарьте, залейте соевым соусом с чесноком, добавьте специи и слегка протушите.
Ингредиенты
- баклажаны
- 500 г (2 шт)
- соевый соус
- 50 мл
- вода
- 30 мл
- сахар
- 1 ч. л.
- крахмал кукурузный
- 2 ст. л.
- чеснок
- 2-3 зубчика
- паприка молотая
- 1.2 ч. л.
- перец острый чили
- по вкусу
- петрушка свежая; кунжут
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- соль
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- растительное масло
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Баклажаны промойте, срежьте плодоножки, разрежьте пополам и каждую половинку нарежьте брусочками. Залейте холодной водой, посолите и оставьте на 15-20 минут, затем воду слейте, отожмите тщательно баклажаны руками, и обсушите бумажным полотенцем. Выложите в миску, добавьте крахмал и перемешайте так, чтобы каждый кусочек покрылся крахмалом со всех сторон.
Чеснок очистите, и натрите на мелкую терку.
Петрушку промойте и мелко нарежьте.
Кунжут обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета.
В миску влейте соевый соус, воду, добавьте сахар, чеснок, паприку, перец острый чили, перемешайте.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите баклажаны и обжарьте до румяной корочки, затем огонь убавьте, влейте чесночно-соевую смесь и постоянно помешивая, тушите 2-3 минуты до загустения соуса. Снимите с огня, посыпьте кунжутом и зеленью.
Советы:
Зелень используйте по своему вкусу.