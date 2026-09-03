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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
220
Время на прочтение
1 мин

Баклажаны жареные в соевом соусе с чесноком

Это аппетитная закуска, которую можно подать как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к мясным блюдам, картофелю или рису.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
115 ккал
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Баклажаны жареные в соевом соусе с чесноком

Баклажаны жареные в соевом соусе с чесноком / © Credits

Готовится очень просто и быстро, баклажаны обжарьте, залейте соевым соусом с чесноком, добавьте специи и слегка протушите.

Ингредиенты

баклажаны
500 г (2 шт)
соевый соус
50 мл
вода
30 мл
сахар
1 ч. л.
крахмал кукурузный
2 ст. л.
чеснок
2-3 зубчика
паприка молотая
1.2 ч. л.
перец острый чили
по вкусу
петрушка свежая; кунжут
соль
растительное масло

  1. Баклажаны промойте, срежьте плодоножки, разрежьте пополам и каждую половинку нарежьте брусочками. Залейте холодной водой, посолите и оставьте на 15-20 минут, затем воду слейте, отожмите тщательно баклажаны руками, и обсушите бумажным полотенцем. Выложите в миску, добавьте крахмал и перемешайте так, чтобы каждый кусочек покрылся крахмалом со всех сторон.

  2. Чеснок очистите, и натрите на мелкую терку.

  3. Петрушку промойте и мелко нарежьте.

  4. Кунжут обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета.

  5. В миску влейте соевый соус, воду, добавьте сахар, чеснок, паприку, перец острый чили, перемешайте.

  6. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите баклажаны и обжарьте до румяной корочки, затем огонь убавьте, влейте чесночно-соевую смесь и постоянно помешивая, тушите 2-3 минуты до загустения соуса. Снимите с огня, посыпьте кунжутом и зеленью.

Советы:

  • Зелень используйте по своему вкусу.

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