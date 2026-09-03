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Смажені баклажани в соєвому соусі з часником
Це смачна закуска, яку можна подати як самостійну страву або як доповнення до м’ясних страв, картоплі чи рису.
Готується дуже просто і швидко: обсмажте баклажани, залийте соєвим соусом із часником, додайте спеції та трохи протушкуйте.
Інгредієнти
- баклажани
- 500 г (2 шт.)
- соєвий соус
- 50 мл
- вода
- 30 мл
- цукор
- 1 ч. л.
- кукурудзяний крохмаль
- 2 ст. л.
- часник
- 2–3 зубчики
- мелена паприка
- 1,2 ч. л.
- гострий перець чилі
- за смаком
- свіжа петрушка; кунжут
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- сіль
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- олія
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Баклажани промийте, відріжте плодоніжки, розріжте навпіл і кожну половинку наріжте брусочками. Залийте холодною водою, посоліть і залиште на 15–20 хвилин, потім злийте воду, ретельно відіжміть баклажани руками та висушіть паперовим рушником. Викладіть у миску, додайте крохмаль і перемішайте так, щоб кожен шматочок покрився крохмалем з усіх боків.
Часник очистьте і натріть на дрібній тертці.
Петрушку промийте та дрібно наріжте.
Кунжут обсмажте на сухій сковороді до золотистого кольору.
У миску влийте соєвий соус, воду, додайте цукор, часник, паприку, гострий перець чилі, перемішайте.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть баклажани й обсмажте до рум’яної скоринки, потім зменште вогонь, влийте часниково-соєву суміш і, постійно помішуючи, тушкуйте 2–3 хвилини, доки соус не загусне. Зніміть з вогню, посипте кунжутом і зеленню.
Поради:
Зелень використовуйте на свій смак.