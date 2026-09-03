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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
362
Час на прочитання
1 хв

Смажені баклажани в соєвому соусі з часником

Це смачна закуска, яку можна подати як самостійну страву або як доповнення до м’ясних страв, картоплі чи рису.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
115 ккал
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Смажені баклажани в соєвому соусі з часником

Смажені баклажани в соєвому соусі з часником / © Credits

Готується дуже просто і швидко: обсмажте баклажани, залийте соєвим соусом із часником, додайте спеції та трохи протушкуйте.

Інгредієнти

баклажани
500 г (2 шт.)
соєвий соус
50 мл
вода
30 мл
цукор
1 ч. л.
кукурудзяний крохмаль
2 ст. л.
часник
2–3 зубчики
мелена паприка
1,2 ч. л.
гострий перець чилі
за смаком
свіжа петрушка; кунжут
сіль
олія

  1. Баклажани промийте, відріжте плодоніжки, розріжте навпіл і кожну половинку наріжте брусочками. Залийте холодною водою, посоліть і залиште на 15–20 хвилин, потім злийте воду, ретельно відіжміть баклажани руками та висушіть паперовим рушником. Викладіть у миску, додайте крохмаль і перемішайте так, щоб кожен шматочок покрився крохмалем з усіх боків.

  2. Часник очистьте і натріть на дрібній тертці.

  3. Петрушку промийте та дрібно наріжте.

  4. Кунжут обсмажте на сухій сковороді до золотистого кольору.

  5. У миску влийте соєвий соус, воду, додайте цукор, часник, паприку, гострий перець чилі, перемішайте.

  6. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть баклажани й обсмажте до рум’яної скоринки, потім зменште вогонь, влийте часниково-соєву суміш і, постійно помішуючи, тушкуйте 2–3 хвилини, доки соус не загусне. Зніміть з вогню, посипте кунжутом і зеленню.

Поради:

  • Зелень використовуйте на свій смак.

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