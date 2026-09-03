Королева Камілла викликала фурор у білій розкішній сукні на зустрічі з подружжям Макронів

Брижит Макрон і королева Камілла / © Getty Images

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Учора, 2 вересня, король Чарльз і королева Камілла разом із президентським подружжям Франції були присутні на попередньому показі виставки гобеленів із Байо у Британському музеї в Лондоні.

Монарх повернувся до роботи після літньої перерви та відпочинку в Балморалі.

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Король Чарльз, королева Камілла, Еммануель Макрон та Бріжит Макрон / © Associated Press

Після проведення прийому в саду та зустрічі з членами пакистанської крикетної команди, Чарльз та його дружина, королева Камілла, приєдналися до Еммануеля та Бріжит Макрон, відправившись оглянути Байєський гобелен, тимчасово переданий Великій Британії у тимчасове користування. Вони насолодилися приватним оглядом цього культового витвору перед відкриттям виставки в музеї для широкої публіки 10 вересня, пише Hello!.

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Король Чарльз, Еммануель Макрон та королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і президент Макрон мали елегантний вигляд у своїх костюмах, їхні дружини затьмарили всіх, з'явившись у стильних, підібраних за кольором білих сукнях.

На Каміллі була біла сукня від Anna Valentine з гарною вишивкою, яку вона поєднувала з сумкою Lady Dior із двоколірної овечої шкіри кольору бісквіту, вартістю 6000 доларів та туфлями на низьких підборах із замші та атласу від Сhanel. Також її образ доповнювало гарне укладання, макіяж, браслет Vintage Alhambra з 18-каратного жовтого золота та агата з п'ятьма мотивами від Van Cleef Arpels, сережки з камінням та кілька інших браслетів та каблучок на пальцях.

Брижит Макрон і королева Камілла / © Getty Images

Перша леді Франції одягла лаконічну білу сукню середньої довжини нижче колін, взула замшеві пісочні туфлі на високих підборах, а в руках тримала маленьку бежеву сумку на короткій ручці.

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