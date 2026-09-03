Королева Камилла произвела фурор в белом роскошном платье на встрече с четой Макрон

Брижит Макрон и королева Камилла / © Getty Images

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Вчера, 2 сентября, король Чарльз и королева Камилла вместе с президентской четой Франции присутствовали на предварительном показе выставки гобеленов из Байё в Британском музее в Лондоне.

Монарх вернулся к работе после летнего перерыва и отдыха в Балморале.

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Король Чарльз, королева Камилла, Эммануэль Макрон и Брижит Макрон / © Associated Press

После проведения приема в саду и встречи с членами пакистанской крикетной команды, Чарльз и его жена, королева Камилла, присоединились к Эммануэлю и Брижит Макрон, отправившись осмотреть Байёский гобелен, временно переданный Великобритании во временное пользование. Они насладились частным осмотром этого культового произведения искусства перед открытием выставки в музее для широкой публики 10 сентября, пишет Hello!.

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Король Чарльз, Эммануэль Макрон и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и президент Макрон выглядели элегантно в своих костюмах, их жены затмили всех, появившись в стильных, подобранных по цвету белых платьях.

На Камилле было белое платье от Anna Valentine с красивой вышивкой, которое она сочетала с сумкой Lady Dior из двухцветной овечьей кожи цвета бисквита, стоимостью 6000 долларов и туфлями на низком каблуке из замши и атласа от Сhanel. Также ее образ дополняла красивая укладка, макияж, браслет Vintage Alhambra из 18-каратного желтого золота и агата с пятью мотивами от Van Cleef Arpels, серьги с камнями и несколько других браслетов и колец на пальцах.

Брижит Макрон и королева Камилла / © Getty Images

Первая леди Франции надела лаконичное белое платье средней длины ниже колен, обула замшевые песочные туфли на высоких каблуках, а в руках держала маленькую бежевую сумку на короткой ручке.

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