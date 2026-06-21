Королева Камилла в ярко-синем пальто и с сумкой Lady Dior блистала с королем Чарльзом в Аскоте

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

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Ее Величество королева продемонстрировала в пятый день Королевского Аскота яркий образ в синем оттенке. На ней было пальто Fiona Clare с вышивкой на груди и рукавами три четверти, туфли из замши песочного цвета от Eliot Zed, шляпа от Philip Treacy, а в руках держала сумку Lady Dior из двухцветной овечьей кожи бежевого цвета.

На груди у Камиллы была брошь королевы Виктории с сапфирами и бриллиантами, которую очень любила носить покойная королева Елизавета II, а на запястье любимый браслет Vintage Alhambra из 18-каратного желтого золота и агата с пятью мотивами от Van Cleef & Arpels.

Королева Камилла и король Чарльз в Аскоте / © Getty Images

Король Чарльз в пятый день Аскота появился на публике снова в светло-сером фраке. Он носит его практически ежедневно, правда, возможно, меняя модели. Также на монархе был светло-голубой жилет, белая рубашка и серый галстук в принт, а на голове шляпа-цилиндр.

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Мы также собрали все остальные выходы короля и королевы в Аскоте в 2026 году.

Королева Камилла и король Чарльз в Аскоте / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз в Аскоте / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз в Аскоте / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз в Аскоте / © Getty Images

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