Британская королевская семья поделилась милым фото короля Чарльза с его отцом в честь праздника

Принц Чарльз и принц Филипп / © Instagram британской королевской семьи

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В Великобритании День отца ежегодно отмечается в третье воскресенье июня, как и в Украине.

В этот день британцы благодарят пап, дедушек и всех отцов за заботу. Королевская семья также решила поделиться семейной фотографией принца Филиппа — мужа королевы Елизаветы II и его старшего сына принца Чарльза (ныне короля Чарльза III).

«Сегодня мы чествуем всех отцов и думаем о тех, кто хотел бы быть рядом со своими папами», — говорится в подписи к снимку.

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Чарльз и принц Филипп, герцог Эдинбургский запечатлены на каком-то официальном торжественном мероприятии, вероятно, параде, и оба одеты в военную форму.

Принц Чарльз и принц Филипп / © Instagram британской королевской семьи

Принц Чарльз стал первенцем принца Филиппа и королевы Елизаветы II. Он носил титул принца Уэльского 64 года и 44 дня. Чарльз был удостоен этого звания 26 июля 1958 года (в возрасте 9 лет) и оставался в этом статусе вплоть до восшествия на престол 8 сентября 2022 года, после смерти своей матери королевы Елизаветы II. Сегодня этот титул носит его старший сын принц Уильям, которому в этот день, кстати, исполняется 44 года.

Король Чарльз и его сын принц Уильям / © Getty Images

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