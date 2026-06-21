Украинцы взорвались мемами из-за скандала с орденами между Украиной и Польшей: что пишут в Сети

Зеленский и Навроцкий / © Associated Press

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Между Украиной и Польшей возник дипломатический конфликт из-за того, что президент Кароль Навроцкий решил забрать орден Белого Орла у Владимира Зеленского. В знак протеста украинские политики начали массово возвращать свои польские награды. А украинцы в Сети также не остались в стороне и начали шутить, что еще могли бы вернуть Польше в ответ.

ТСН.ua собрал все подробности.

Навроцкий забрал орден у Зеленского — что известно

Следует отметить, что президент Польши Кароль Навроцкий решил окончательно лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны – ордена Белого Орла.

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В свою очередь Владимир Зеленский направил через «Новую почту» президенту Польши Каролю Навроцкому Орден Белого Орла.

Орден Белого Орла, который Владимир Зеленский отправил в Польшу. / © Владимир Зеленский

К демаршу присоединились и другие украинские деятели. Бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко официально вернули свои ордена Белого Орла. А бывший премьер Владимир Гройсман отдал рыцарский крест Ордена Заслуг. Также к этому протесту присоединились и другие политики.

Реакция украинцев в Сети — что говорят

В Сети, в частности Threads, эта ситуация вызвала волну иронических сообщений и мемов. Пользователи активно обсуждали массовую отправку наград через «Новую почту».

Сообщение в соцсети / © Скриншот

Также шутили, что именно могли положить бывшие президенты Украины в свои награды, чтобы вернуть Навроцкому.

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Сообщение в соцсети

Не обошлось и без упоминания о бывшем президенте-изменнике Украины Викторе Януковиче, который никак не отреагировал на политический скандал. Украинцы самостоятельно придумали ему причину, почему Янукович ничего не отправил полякам.

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Также в Сети украинцы предлагали вручить Каролю Навроцкому Орден Богдана Хмельницкого за то, что он объединил почти всех президентов Украины. А еще шутили, что в Польшу отправили особую «посылку».

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На эту волну сообщений и мем ответили и в «Новой почте». Компания подтвердила успешную доставку ордена в Польшу.

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Украинцы также представили, кто бы мог доставить в Польшу орден Белого Орла. Доверили эту дипломатическую посылку — самому проверенному человеку, который и раньше успешно пересекал польскую границу.

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Также были упоминания истории Украины. В частности, в Сети теперь тепло припоминают Богдана Хмельницкого.

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Украинцы в Сети еще представляли, как выглядит резиденция Кароля Навроцкого сейчас и шутили о его решении лишить именно Зеленского ордена Белого Орла.

Сообщение в соцсети / © соцмережі

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В частности, украинцы окончательно подтвердили свою поддержку в решении Владимира Зеленского, потому что готовы вернуть в Польшу даже свои детские награды.

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Скандал между Украиной и Польшей — последние новости

Напомним, этот конфликт между Польшей и Украиной возник из-за решения Зеленского присвоить одному из воинских подразделений почетного звания «Героев УПА». В ответ в Польше пригрозили забрать орден Белого Орла, полученный украинским президентом в апреле 2023 года.

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После решения Навроцкого все же лишить Зеленского ордена, Дональд Туск призвал президентов снизить напряжение из-за конфликта по поводу ордена.

К слову, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига тоже официально заявил, что возвращает Республике Польша ее высокую государственную награду — Командорский крест со звездой ордена «За заслуги перед Польшей».

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