В Польше выяснили, кто примет решение об Ордене Белого Орла Зеленскому

Президент Польши Кароль Навроцкий / © Associated Press

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В Польше состоялось заседание Капитулы Ордена Белого Орла по поводу государственной награды для президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил представитель Института национальной памяти Польши Рафал Лескевич в соцсети X.

По его словам, члены Капитулы представили свою позицию президенту Польши Каролю Навроцкому, присутствовавшему во время заседания.

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«Сегодня собралась Капитула Ордена Белого Орла по делу ордена, предоставленного президенту Украины Владимиру Зеленскому. Капитула представила свое мнение участвовавшему в заседании президенту Республики Польша Каролю Навроцкому. Президент примет решение в подходящее время», — написал Лескевич.

В настоящее время детали относительно рекомендаций Капитулы или возможных сроков решения не сообщают.

Орден Белого Орла — высшая государственная награда Польши. Его вручают за выдающиеся заслуги перед польским государством и обществом.

Скандал через Орден Белого Орла

Напомним, ранее в Польше возник скандал из-за Ордена Белого Орла, который украинский президент получил в апреле 2023 года.

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Глава правительства Дональд Туск заявил об обострении польско-украинских отношений из-за присвоения украинскому военному подразделению наименования в честь героев УПА и призвал президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого к откровенному разговору.

Тем временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с резким заявлением по поводу и инициативы лишить Зеленского Ордена Белого Орла, ведь это повлияет на внешнюю политику Польши.

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