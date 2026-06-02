Скандал из-за УПА обостряется: после решения Зеленского в Польше сделали демонстративный жест

Бывший посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий вернул государственную награду, которую ему вручил президент Владимир Зеленский. Так он отреагировал на решение украинского лидера присвоить одному из военных подразделений почетное наименование «Герои УПА».

Об этом сообщает TVP World.

Речь идет об ордене «За заслуги» ІІ степени, который Цихоцкий получил за вклад в укрепление украинско-польских отношений после начала полномасштабного вторжения России.

Объявляя о своем решении, бывший посол заявил, что вернул награду из-за решения Зеленского по поводу празднования УПА.

"В связи с решениями президента Украины о награждении УПА и пособника немецких нацистов я вернул врученную мне награду", - сказал Цихоцкий.

В то же время дипломат подчеркнул, что и дальше будет поддерживать украинцев, которые борются против российского вторжения, а также выступают против искажения истории и коррупции.

Цихоцкий был послом Польши в Украине в 2019-2023 годах.

Скандал вокруг спецподразделения "Герои УПА"

Шаг Цихоцкого стал продолжением дипломатического конфликта между Киевом и Варшавой, вспыхнувшим после указа Зеленского от 26 мая о присвоении одному из спецподразделений почетного наименования «Герои УПА».

В Польше это решение вызвало резкую реакцию. Там УПА считают ответственным за массовые убийства поляков на Волыни и Восточной Галиции во время Второй мировой войны.

Президент Польши Кароль Навроцкий после этого заявил о намерении вынести на рассмотрение вопрос возможного лишения Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши, которую украинский президент получил в 2023 году.

Руководитель Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач также заявил, что Зеленский должен позвонить Навроцкому и извиниться.

«Президенту Зеленскому, вероятно, нужно позвонить президенту Польши и, во-первых, извиниться, а во-вторых, объяснить всю эту напряженность», — сказал Пшидач.

В то же время, премьер-министр Польши Дональд Туск призвал стороны к сдержанности. По его словам, главным бенефициаром напряжения между Украиной и Польшей является Кремль.

«Если мы будем ссориться из-за прошлого, будущее достанется кому-то другому. Президент Украины должен наконец это понять. Поляки тоже. Пока не поздно», – написал Туск.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее выразили сожаление из-за острой реакции Польши. Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что решение о наименовании украинского подразделения не было направлено против польского народа.

По его словам, украинские военные, ныне защищающие страну от российской агрессии, вкладывают в эту символику прежде всего значение борьбы за независимость.

