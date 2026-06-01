Временная защита под угрозой: в ЕС решают, что делать с украинскими беженцами

Украинские беженцы в ЕС / © ТСН

Реклама

Совет Евросоюза по внутренним делам 4 июня начнет дискуссию относительно будущего временной защиты для украинцев. Хотя финальное решение в тот день не ожидается, политики уже обсуждают различные сценарии, включая ограничения для определенных групп.

Об этом сообщила «Европейская правда» со ссылкой на знакомых с вопросом чиновников ЕС.

По информации одного из чиновников, в четверг министры внутренних дел стран ЕС проведут обсуждение вопроса временной защиты для украинцев, однако принятие конкретных решений пока не предвидится.

Реклама

«Обсуждение на Совете министров юстиции и внутренних дел должно послужить возможностью для размышлений относительно будущего временной защиты и сформировать политическую линию относительно дальнейших действий», — сообщил один из собеседников издания.

После завершения дискуссий Европейская комиссия должна представить собственное предложение по продлению режима временной защиты, которое станет основой для дальнейшего принятия решений.

Изменения для украинских беженцев в ЕС — чего ожидать

На данный момент Еврокомиссия еще не внесла соответствующих предложений. В то же время в Совете ЕС уже подготовлен аналитический документ, который сейчас рассматривают на уровне послов.

Документ содержит перечень возможных сценариев дальнейшего урегулирования статуса украинцев в странах ЕС, предложенных государствами-членами. Среди них, в частности, есть варианты сужения применения временной защиты по географическому принципу (для жителей отдельных регионов) или по определенным индивидуальным критериям.

Реклама

Также среди предложенных вариантов есть возможность ограничения права на временную защиту для мужчин призывного возраста, которые будут прибывать в ЕС уже после принятия такого решения. Однако пока эта идея рассматривается лишь как один из предметов дискуссии.

Кроме того, страны-члены планируют обсудить вариант продления временной защиты в формате «остаточного статуса» (residual status) или «страховочной сетки» (safety net), которые могут применяться только к уязвимым категориям населения или лицам, которые пока не имеют права на другие национальные статусы.

Напомним, ранее издание Еuractiv сообщило, что ЕС рассматривает возможность ограничить действие временной защиты для украинских мужчин призывного возраста во время будущих продлений программы. Обсуждения, инициированные частью стран-членов, касаются как тех, кто подлежит мобилизации, так и тех, кто выехал с нарушением правил. Целью является поддержка обороноспособности Украины. Любые изменения требуют официальной инициативы Еврокомиссии, которая сейчас проходит в формате консультаций. Если решение примут, оно будет касаться новых заявок.

Новости партнеров