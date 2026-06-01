Не хотят ехать даже за большие деньги: мигранты отказываются работать в Украине

Трудовые мигранты отказываются работать в Украине

Пока украинцы боялись массового наплыва мигрантов, работники из других стран сами отказываются ехать в Украину. В частности, в Харьковскую область трудовые мигранты не хотят ехать даже за зарплату 44 тысячи гривен.

Об этом в эфире «Ранок.LIVE» рассказал начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области Андрей Алексеев.

Трудовые мигранты не хотят ехать работать в Украину

Начальник службы восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области Андрей Алексеев поделился, что подрядные службы Харьковской области уже несколько недель безрезультатно пытаются привлечь трудовых мигрантов. Однако они не хотят ехать на работу в Украину даже за зарплату около 1000 долларов.

Причиной отказа становится опасность в Украине. Даже зарплаты, которые будут выше в несколько раз, чем дома, не мотивируют мигрантов на поездку в Украину.

«Никто не хочет приезжать. Те, кто едут в Украину, не готовы ехать непосредственно на линию фронта и выполнять даже самые простые работы за довольно приличную заработную плату», — говорит Алексеев.

Сейчас дорожные рабочие в Харьковской области получают от 35 до 42 тыс. грн в месяц. Те, кто выполняет бетонные работы на объектах защиты энергетики — от 30 до 44 тыс. грн.

На данный момент кадровый дефицит пытаются закрыть украинскими работниками. Алексеев добавил, что даже среди украинцев не хватает людей, которые хотели бы работать в Харьковской области на зарплату около 44 тысяч гривен, поэтому подрядчикам приходится искать работников среди трудовых мигрантов.

Напомним, в Украине дефицит кадров могут восполнить работники из стран Азии и Африки, в частности Индии, Бангладеш, Эфиопии. Они готовы работать за оплату труда, что на 40% ниже доходов украинцев. Как рассказал доктор экономических наук Андрей Длигач, приемлемым уровнем для таких мигрантов является сумма около 15 тысяч гривен или 400 долларов.

Для их стран это высокая зарплата, поэтому такое предложение для них привлекательно. Поскольку прожить на эти деньги в крупных городах Украины самостоятельно почти невозможно, работодатели используют специальные инструменты: обеспечивают мигрантов питанием и жильем в общежитиях.

Эксперт отмечает, что такая ситуация выгодна для обеих сторон, ведь иностранцы получают лучший доход, а украинские предприятия имеют возможность работать даже в условиях острой нехватки местных специалистов.

Петиция с призывом ограничить привлечение иностранной рабочей силы и предоставить приоритет возвращению украинцев из-за границы набрала необходимые 25 тысяч голосов и передана на рассмотрение Кабмина.

Автор инициативы предлагает разработать стратегию защиты национального рынка труда и запустить программу «Трудовое возвращение», которая предусматривает гарантированное бронирование от мобилизации для украинцев, которые вернутся работать в стратегические отрасли.

Также документ предлагает запретить выдачу разрешений на работу иностранцам в секторах, где дефицит можно перекрыть украинцами, ввести высокий сбор для работодателей за иностранную силу.

Среди других требований к мигрантам — обязательные экзамены по украинскому языку и истории, привлечение иностранцев трудоспособного возраста к обороне государства через контрактную службу, а также аннулирование разрешений на пребывание в случае нарушения законов или неуважения к национальным ценностям.

