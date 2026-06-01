Что случится с организмом, если есть изюм ежедневно

Изюм — это высушенный виноград, который часто недооценивают по сравнению со свежими фруктами. Но эти маленькие сухофрукты могут быть достаточно питательны и удобны для ежедневного рациона.

Об этом пишет Eat This Not That.

Пищевая ценность (на 100 г):

262 ккал

углеводы: 71,2 г (из них сахара — 66 г)

белки: 1,8 г

жиры: 0 г

Польза изюма

Быстрый источник энергии

Благодаря природным сахарам изюм быстро повышает уровень энергии. Это хороший вариант перед тренировкой или в пути.

Поддержка пищеварения

Содержат клетчатку и органические кислоты, способствующие здоровой работе кишечника.

Антиоксиданты

Изюм богат полифенолами, помогающими бороться с воспалением и оксидативным стрессом.

Польза для сердца

Антиоксиданты и клетчатка могут оказывать положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Источник магния

Этот минерал важен для нервной системы, мышц и иммунитета.

Натуральный подсластитель

Могут заменить рафинированный сахар в кашах, выпечке или салатах.

Возможные недостатки

Высокая калорийность

Достаточно легко переесть, ведь маленькая горсть уже дает более 100 килокалорий.

Много сахара

До 60% состава составляют природные сахара.

Сульфиты

Некоторые виды, особенно светлые, возделывают консервантами, которые могут вызвать реакции у чувствительных людей.

