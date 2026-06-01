Что случится с организмом, если есть изюм ежедневно
Изюм богат натуральными сахарами, клетчаткой, витаминами и минералами.
Изюм — это высушенный виноград, который часто недооценивают по сравнению со свежими фруктами. Но эти маленькие сухофрукты могут быть достаточно питательны и удобны для ежедневного рациона.
Об этом пишет Eat This Not That.
Пищевая ценность (на 100 г):
262 ккал
углеводы: 71,2 г (из них сахара — 66 г)
белки: 1,8 г
жиры: 0 г
Польза изюма
Быстрый источник энергии
Благодаря природным сахарам изюм быстро повышает уровень энергии. Это хороший вариант перед тренировкой или в пути.
Поддержка пищеварения
Содержат клетчатку и органические кислоты, способствующие здоровой работе кишечника.
Антиоксиданты
Изюм богат полифенолами, помогающими бороться с воспалением и оксидативным стрессом.
Польза для сердца
Антиоксиданты и клетчатка могут оказывать положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему.
Источник магния
Этот минерал важен для нервной системы, мышц и иммунитета.
Натуральный подсластитель
Могут заменить рафинированный сахар в кашах, выпечке или салатах.
Возможные недостатки
Высокая калорийность
Достаточно легко переесть, ведь маленькая горсть уже дает более 100 килокалорий.
Много сахара
До 60% состава составляют природные сахара.
Сульфиты
Некоторые виды, особенно светлые, возделывают консервантами, которые могут вызвать реакции у чувствительных людей.
