Що станеться з організмом, якщо їсти родзинки щодня

Родзинки / © pixabay.com

Реклама

Родзинки — це висушений виноград, який часто недооцінюють порівняно зі свіжими фруктами. Але ці маленькі сухофрукти можуть бути доволі поживними й зручними для щоденного раціону.

Про це пише Eat This Not That.

Харчова цінність (на 100 г):

Реклама

262 ккал

вуглеводи: 71,2 г (із них цукри — 66 г)

білки: 1,8 г

жири: 0 г

Користь родзинок

Швидке джерело енергії

Завдяки природним цукрам родзинки швидко підвищують рівень енергії. Це хороший варіант перед тренуванням або в дорозі.

Підтримка травлення

Містять клітковину та органічні кислоти, які сприяють здоровій роботі кишківника.

Реклама

Антиоксиданти

Родзинки багаті поліфенолами, що допомагають боротися із запаленням і оксидативним стресом.

Користь для серця

Антиоксиданти й клітковина можуть позитивно впливати на серцево-судинну систему.

Реклама

Джерело магнію

Цей мінерал важливий для нервової системи, м’язів та імунітету.

Натуральний підсолоджувач

Можуть замінити рафінований цукор у кашах, випічці чи салатах.

Реклама

Можливі недоліки

Висока калорійність

Досить легко переїсти, адже маленька жменя вже дає понад 100 кілокалорій.

Багато цукру

До 60% складу складають природні цукри.

Реклама

Сульфіти

Деякі види, особливо світлі, обробляють консервантами, які можуть викликати реакції у чутливих людей.

Раніше ми писали про переваги та недоліки різних видів сухофруктів. Більше про це читайте у новині.

Новини партнерів