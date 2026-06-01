Що станеться з організмом, якщо їсти родзинки щодня
Родзинки багаті на натуральні цукри, кліткову, вітаміни та мінерали.
Родзинки — це висушений виноград, який часто недооцінюють порівняно зі свіжими фруктами. Але ці маленькі сухофрукти можуть бути доволі поживними й зручними для щоденного раціону.
Про це пише Eat This Not That.
Харчова цінність (на 100 г):
262 ккал
вуглеводи: 71,2 г (із них цукри — 66 г)
білки: 1,8 г
жири: 0 г
Користь родзинок
Швидке джерело енергії
Завдяки природним цукрам родзинки швидко підвищують рівень енергії. Це хороший варіант перед тренуванням або в дорозі.
Підтримка травлення
Містять клітковину та органічні кислоти, які сприяють здоровій роботі кишківника.
Антиоксиданти
Родзинки багаті поліфенолами, що допомагають боротися із запаленням і оксидативним стресом.
Користь для серця
Антиоксиданти й клітковина можуть позитивно впливати на серцево-судинну систему.
Джерело магнію
Цей мінерал важливий для нервової системи, м’язів та імунітету.
Натуральний підсолоджувач
Можуть замінити рафінований цукор у кашах, випічці чи салатах.
Можливі недоліки
Висока калорійність
Досить легко переїсти, адже маленька жменя вже дає понад 100 кілокалорій.
Багато цукру
До 60% складу складають природні цукри.
Сульфіти
Деякі види, особливо світлі, обробляють консервантами, які можуть викликати реакції у чутливих людей.
