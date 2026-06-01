Здоров’я
113
1 хв

Що станеться з організмом, якщо їсти родзинки щодня

Родзинки багаті на натуральні цукри, кліткову, вітаміни та мінерали.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Родзинки

Родзинки / © pixabay.com

Родзинки — це висушений виноград, який часто недооцінюють порівняно зі свіжими фруктами. Але ці маленькі сухофрукти можуть бути доволі поживними й зручними для щоденного раціону.

Про це пише Eat This Not That.

Харчова цінність (на 100 г):

  • 262 ккал

  • вуглеводи: 71,2 г (із них цукри — 66 г)

  • білки: 1,8 г

  • жири: 0 г

Користь родзинок

Швидке джерело енергії

Завдяки природним цукрам родзинки швидко підвищують рівень енергії. Це хороший варіант перед тренуванням або в дорозі.

Підтримка травлення

Містять клітковину та органічні кислоти, які сприяють здоровій роботі кишківника.

Антиоксиданти

Родзинки багаті поліфенолами, що допомагають боротися із запаленням і оксидативним стресом.

Користь для серця

Антиоксиданти й клітковина можуть позитивно впливати на серцево-судинну систему.

Джерело магнію

Цей мінерал важливий для нервової системи, м’язів та імунітету.

Натуральний підсолоджувач

Можуть замінити рафінований цукор у кашах, випічці чи салатах.

Можливі недоліки

Висока калорійність

Досить легко переїсти, адже маленька жменя вже дає понад 100 кілокалорій.

Багато цукру

До 60% складу складають природні цукри.

Сульфіти

Деякі види, особливо світлі, обробляють консервантами, які можуть викликати реакції у чутливих людей.

Раніше ми писали про переваги та недоліки різних видів сухофруктів. Більше про це читайте у новині.

