Як захиститись від комарів: народні засоби які можна зробити вдома

Народні засоби від комарів

Реклама

З настанням теплого сезону проблема захисту від комарів стає однією з найактуальніших як для дачників, так і для любителів відпочинку на природі. Поряд із промисловими репелентами великою популярністю користуються домашні засоби, компоненти для яких є на кожній кухні та у ванній кімнаті. Серед ефективних народних засобів рецепт, який включає використання суміші рослинної олії, шампуню та дев’ятивідсоткового столового оцту.

Як приготувати засіб від комарів в домашніх умовах

Популярний народний спосіб створення захисного бар’єра базується на поєднанні трьох доступних рідин у рівних пропорціях. Для приготування засобу беруть абсолютно будь-яку рослинну олію, рідкий шампунь для волосся та звичайний дев’ятивідсотковий оцет, суворо уникаючи використання концентрованої оцтової есенції. Після ретельного перемішування цих компонентів утворюється однорідна біла емульсія. Оскільки свіжу порцію можна зробити за лічені хвилини безпосередньо перед виходом на вулицю, заготовляти такий розчин про запас у великих об’ємах немає практичної потреби.

Як використовувати народний засіб від комарів

Попри простоту та доступність, використання саморобних хімічних сумішей вимагає суворого дотримання правил безпеки для запобігання пошкодженню шкірних покривів.

Реклама

Оцет є кислотою, яка навіть у дев’ятивідсотковій концентрації при тривалому контакті зі шкірою може викликати подразнення, сухість або хімічні опіки, особливо у людей із чутливим епідермісом чи алергічними реакціями. Тому перед нанесенням емульсії на відкриті ділянки тіла необхідно обов’язково провести тест на індивідуальну чутливість, нанісши краплю суміші на невелику ділянку внутрішнього згину ліктя. Засіб категорично заборонено наносити на пошкоджену шкіру, подряпини, відкриті рани, а також на ділянки навколо очей і слизові оболонки.

Механізм дії засобу

Ефективність цієї домашньої суміші пояснюється специфічним впливом кожного інгредієнта на органи чуття та фізіологію комах, що підтверджується ентомологічними дослідженнями:

Комарі знаходять жертву за запахом поту, теплом тіла та вуглекислим газом, який видихає людина. Шампунь завдяки парфумерним ароматизаторам маскує природний запах шкіри, дезорієнтуючи комах.

Різкий і кислий аромат дев’ятивідсоткового оцту виступає в ролі природного репеленту. Чутливі рецептори комарів не витримують сильних кислих запахів, що змушує їх триматися на відстані від обробленої поверхні.

Реклама

Рослинна олія утворює на шкірі тонку в’язку плівку. Цей масляний шар заважає комасі правильно закріпитися на тілі та зробити прокол, діючи як механічний захист.

Альтернативні природні репеленти з доведеною ефективністю

Якщо використання оцту або косметичних засобів на шкірі є небажаним, сучасна ентомологія та фармакологія пропонують широкий спектр рослинних компонентів, чия здатність відлякувати комарів підтверджена лабораторними дослідженнями.

Головним природним засобом вважається ефірна олія лимонного евкаліпта. Науково доведено, що її активний компонент — цитріодіол — забезпечує захист, який за тривалістю та ефективністю не поступається багатьом синтетичним препаратам. Також високу активність демонструють ефірні олії лаванди, герані, гвоздики, цитронелли та перцевої м’яти. Вони містять леткі сполуки, які блокують нюхові рецептори комах.

Приготування водно-спиртового спрею з олій

Для створення безпечного спрею кілька крапель однієї з цих олій розчиняють у базовій основі, наприклад, у дистильованій воді з додаванням невеликої кількості медичного спирту або в легкій мигдальній олії.

Реклама

Спочатку беруть 10 мл медичного спирту або міцної горілки, оскільки ефірні олії абсолютно не розчиняються у звичайній воді й просто плаватимуть на поверхні великими краплями. У цю спиртову основу додають від 20 до 30 крапель обраної ефірної олії (наприклад, лимонного евкаліпта, гвоздики або цитронелли) і ретельно збовтують до повного розчинення. Отриману суміш розбавляють 90 мл дистильованої або звичайної кип’яченої води, переливають у флакон із дрібнодисперсним розпилювачем і ретельно струшують перед кожним безпосереднім використанням на вулиці.

Створення масляного натурального репеленту

Масляна основа довше утримує леткі сполуки рослин на шкірі, уповільнюючи їх випаровування та продовжуючи час захисної дії засобу. Технологія змішування є дуже простою.

Для основи вибирають 50 мл будь-якої легкої косметичної рослинної олії, наприклад, мигдальної, персикової або звичайної оливкової. До цієї бази додають не більше 10 або 15 крапель ефірної олії. Отриману масу ретельно перемішують у скляній ємності. Готовий продукт наносять легкими мазками на відкриті ділянки тіла (зап’ястя, шию, кісточки) без втирання в шкіру, забезпечуючи надійний ароматичний бар’єр проти комах.

Новини партнерів